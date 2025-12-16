Saltillo: Proyectan central eólica en Derramadero; Canacintra la ve como factor de competitividad regional

El Plan de Desarrollo Eléctrico 2025-2029, conocido como el PLADESE (Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico) y publicado el pasado mes de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) considera un proyecto de generación eléctrica eólica en Saltillo.

El documento señala que estará interconectado a la subestación eléctrica de Derramadero, entrará en operación en 2028 y tendrá una capacidad de 300 MegaWatts.

TE PUEDE INTERESAR: Lleva un 90 por ciento de avance proyecto energético en Coahuila, anuncia Manolo Jiménez

También indica que representará una inversión estimada de 76 millones de pesos y es la única en Coahuila que se pretende en el plan.

La tabla en la que se incluye este proyecto muestra los requerimientos de capacidad del Servicio Eléctrico Nacional (SEN) que puede ser desarrollados por particulares.

El documento elaborado por la Secretaría de Energía (Sener) del Gobierno Federal detalla que este requerimiento puede ser cubierto por uno o más proyectos.

De concretarse la solicitud y el proyecto, la central eólica se sumaría a intención de la española Iberdrola de instalar una central fotovoltáica en el ejido Agua Nueva.

Fue el pasado mes de agosto que el Cabildo de Saltillo aprobó el cambio de uso de suelo para la instalación de este proyecto promovido por la empresa Green Park Energy S.A. se C. V., que de acuerdo a documentos públicos de la española Iberdrola, tiene una participación del 100 por ciento en la firma mexicana.

AUMENTA COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN

Sobre la estación eólica, Arturo Reveles Márquez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Coahuila Sureste, consideró que aumenta la competitividad de la región.

“Es muy positivo. Nos pone en una posición de poder suministrar adecuadamente la energía que requieren las plantas ubicadas particularmente en Derramadero”, mencionó.

“Mucho de lo que los inversionistas consideran al momento de decidir dónde ubicar sus plantas, es precisamente en temas infraestructura, el poder contar con energía. Además, Saltillo tiene de ventaja que ya es muy difundido (el tema de) cuestiones de seguridad, paz laboral y todo esto que lo hemos mencionado”, expuso.

El empresario consideró muy positivo que consideren a Coahuila en el Pladese aunque aún falta tiempo para que comience a dar resultados.

“Seguramente ayudará a los industriales a que con mayor confianza puedan instalarse y hacer inversiones millonarias algunos extranjeros que están considerando y que el año que entra, teniendo a lo mejor ya una mayor estabilidad por parte del gobierno de Estados Unidos con el tema del T-MEC (Tratado México, Estados Unidos y Canadá), pues podamos ofrecer o seguir siendo un estado competitivo con infraestructura y con energía”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: entre los estados con mayor capacidad de energía eólica instalada

También expuso que la proyección de este parque eólico va a ayudar a las plantas a ubicarse en la región y a mitigar los problemas de suministro que se han presentado anteriormente.

Expuso que en contacto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la paraestatal ha comentado que no existe una falta de infraestructura sino que en ocasiones empresas y hogares consumen más energía de la que reportan.