Wittur ampliará producción en Monclova y generará nuevos empleos

MONCLOVA, COAH.- La empresa Wittur ampliará sus líneas de producción en Monclova, lo que generará nuevas oportunidades de empleo para la Región Centro-Desierto, informó el subsecretario de Gobierno en la región, Sergio Sisbeles Alvarado.

El funcionario señaló que hasta el momento no se cuenta con mayores detalles sobre el proyecto; sin embargo, en las próximas horas se prevé una reunión con directivos de Wittur para conocer los pormenores de la ampliación y las nuevas líneas de producción que serán instaladas en la planta ubicada en Monclova.