Wittur ampliará producción en Monclova y generará nuevos empleos

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    Wittur ampliará producción en Monclova y generará nuevos empleos
    La empresa anuncia expansión en Monclova; sumará nuevas líneas de producción. CORTESÍA

Las autoridades anticipan nuevos anuncios de proyectos de inversión para la Región Centro-Desierto

MONCLOVA, COAH.- La empresa Wittur ampliará sus líneas de producción en Monclova, lo que generará nuevas oportunidades de empleo para la Región Centro-Desierto, informó el subsecretario de Gobierno en la región, Sergio Sisbeles Alvarado.

El funcionario señaló que hasta el momento no se cuenta con mayores detalles sobre el proyecto; sin embargo, en las próximas horas se prevé una reunión con directivos de Wittur para conocer los pormenores de la ampliación y las nuevas líneas de producción que serán instaladas en la planta ubicada en Monclova.

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Sisbeles Alvarado destacó que Wittur se suma a otras empresas que han ampliado sus operaciones en la región, entre ellas Yura, Doosung Tech y Dual, además de otros proyectos de inversión que serán anunciados posteriormente.

$!La ampliación fue confirmada por Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro.
La ampliación fue confirmada por Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro. CORTESÍA

Indicó que, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estos proyectos han contribuido a la generación de más de 4 mil nuevos empleos, con lo que se fortalecen las oportunidades laborales en la Región Centro-Desierto.

Agregó que también existe interés de empresas provenientes de las regiones Sureste y Laguna por establecerse en esta zona, por lo que continúan las gestiones para concretar nuevas inversiones y fortalecer el desarrollo económico regional.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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