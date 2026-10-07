Wittur ampliará producción en Monclova y generará nuevos empleos
Las autoridades anticipan nuevos anuncios de proyectos de inversión para la Región Centro-Desierto
MONCLOVA, COAH.- La empresa Wittur ampliará sus líneas de producción en Monclova, lo que generará nuevas oportunidades de empleo para la Región Centro-Desierto, informó el subsecretario de Gobierno en la región, Sergio Sisbeles Alvarado.
El funcionario señaló que hasta el momento no se cuenta con mayores detalles sobre el proyecto; sin embargo, en las próximas horas se prevé una reunión con directivos de Wittur para conocer los pormenores de la ampliación y las nuevas líneas de producción que serán instaladas en la planta ubicada en Monclova.
Sisbeles Alvarado destacó que Wittur se suma a otras empresas que han ampliado sus operaciones en la región, entre ellas Yura, Doosung Tech y Dual, además de otros proyectos de inversión que serán anunciados posteriormente.
Indicó que, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estos proyectos han contribuido a la generación de más de 4 mil nuevos empleos, con lo que se fortalecen las oportunidades laborales en la Región Centro-Desierto.
Agregó que también existe interés de empresas provenientes de las regiones Sureste y Laguna por establecerse en esta zona, por lo que continúan las gestiones para concretar nuevas inversiones y fortalecer el desarrollo económico regional.