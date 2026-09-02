Ayuntamiento y empresas de Frontera, Coahuila, entregan tambos para basura a familias

La jornada forma parte de un programa en el que el Gobierno Municipal trabaja de la mano con empresas de la localidad para apoyar a las familias y contribuir a mantener más limpias las colonias de Frontera.

FRONTERA, COAH.- Para evitar que la basura termine en la calle y atender una de las necesidades planteadas por los vecinos, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó la entrega gratuita de tambos de basura a familias de la colonia 10 de Mayo, de Frontera , Coahuila.

Acompañada por Alejandro Sánchez Cárdenas, director de Ecología Municipal, la alcaldesa señaló que la entrega busca atender necesidades concretas de los vecinos, pero también generar corresponsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.

Pérez Cantú destacó que las empresas socialmente responsables han sido fundamentales para mantener este programa, ya que realizan las donaciones de los tambos que posteriormente son entregados a las familias que previamente solicitaron el apoyo.

Entre las empresas que se han sumado se encuentran Regiopisa, Greenbrier Gimsa, Ironcast, Montajes y AMN Logístic.

De acuerdo con el programa, las entregas se realizan por sectores y mediante un listado que lleva el Departamento de Ecología, con el objetivo de mantener un control de las solicitudes. En cada jornada se distribuyen entre 50 y 60 tambos.

La intención es que las familias cuenten con un lugar adecuado para depositar sus residuos y evitar que las bolsas de basura terminen en calles, lotes baldíos o espacios públicos.