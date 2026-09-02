Ayuntamiento y empresas de Frontera, Coahuila, entregan tambos para basura a familias

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    Ayuntamiento y empresas de Frontera, Coahuila, entregan tambos para basura a familias
    Familias de la colonia 10 de Mayo recibieron tambos de basura como parte del programa municipal para mejorar el manejo de residuos, en Frontera, Coahuila. CORTESÍA

La entrega se realizó mediante un padrón elaborado por Ecología Municipal, con jornadas en las que se distribuyen entre 50 y 60 unidades

FRONTERA, COAH.- Para evitar que la basura termine en la calle y atender una de las necesidades planteadas por los vecinos, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó la entrega gratuita de tambos de basura a familias de la colonia 10 de Mayo, de Frontera, Coahuila.

La jornada forma parte de un programa en el que el Gobierno Municipal trabaja de la mano con empresas de la localidad para apoyar a las familias y contribuir a mantener más limpias las colonias de Frontera.

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Acompañada por Alejandro Sánchez Cárdenas, director de Ecología Municipal, la alcaldesa señaló que la entrega busca atender necesidades concretas de los vecinos, pero también generar corresponsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.

Pérez Cantú destacó que las empresas socialmente responsables han sido fundamentales para mantener este programa, ya que realizan las donaciones de los tambos que posteriormente son entregados a las familias que previamente solicitaron el apoyo.

Entre las empresas que se han sumado se encuentran Regiopisa, Greenbrier Gimsa, Ironcast, Montajes y AMN Logístic.

De acuerdo con el programa, las entregas se realizan por sectores y mediante un listado que lleva el Departamento de Ecología, con el objetivo de mantener un control de las solicitudes. En cada jornada se distribuyen entre 50 y 60 tambos.

La intención es que las familias cuenten con un lugar adecuado para depositar sus residuos y evitar que las bolsas de basura terminen en calles, lotes baldíos o espacios públicos.

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La Alcaldesa agradeció la participación de las empresas y de los vecinos, al señalar que mantener una ciudad limpia requiere de la colaboración tanto de las autoridades como de la ciudadanía.

Sara Irma Pérez Cantú aseguró que el Gobierno Municipal continuará atendiendo las peticiones de los habitantes y sumando a la iniciativa privada para dar respuesta a las necesidades de las colonias.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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