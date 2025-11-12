Brigada del Registro Civil en Monclova facilita registros y correcciones de actas

MONCLOVA, COAH.- Con descuentos significativos y servicios gratuitos, el Registro Civil de Coahuila instaló este miércoles una Brigada de Actas de Nacimiento en el gimnasio Milo Martínez, donde cientos de ciudadanos aprovecharon para realizar aclaraciones, registros y obtener documentos oficiales. Durante la jornada se atendieron registros de nacimiento de bebés menores de seis meses, así como solicitudes de actas de inexistencia, trámites que continuarán este jueves junto con la expedición de actas de nacimiento estatales y foráneas, siempre que el registro se encuentre en el Sistema Nacional de Actas. TE PUEDE INTERESAR: Frontera: Refuerzan seguridad escolar con Operativo Mochila en el Instituto Ejido 8 de Enero

Los costos reducidos representan un ahorro notable para las familias: Aclaración de acta: de $712 a $50 pesos. Acta estatal: de $195 a $20 pesos. Acta foránea: $40 pesos. Además, los registros dentro de los primeros 60 días de nacimiento y las inexistencias de registro se realizan de forma gratuita. El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que durante los dos días de la brigada se ofrecerán alrededor de dos mil trámites a habitantes de Monclova y municipios de la Región Centro. "Agradecemos al Programa de Mejora Coahuila, que coordina Gabriel Elizondo, por permitirnos traer esta brigada del Registro Civil. Estas acciones acercan los servicios a la gente, con facilidades y descuentos reales", expresó Villarreal Pérez.