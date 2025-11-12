Brigada del Registro Civil en Monclova facilita registros y correcciones de actas

Monclova
/ 12 noviembre 2025
    Brigada del Registro Civil en Monclova facilita registros y correcciones de actas
    Cientos de ciudadanos acudieron al gimnasio Milo Martínez para aprovechar los descuentos del Registro Civil. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La jornada continuará este jueves con registros, aclaraciones y expedición de actas estatales y foráneas

MONCLOVA, COAH.- Con descuentos significativos y servicios gratuitos, el Registro Civil de Coahuila instaló este miércoles una Brigada de Actas de Nacimiento en el gimnasio Milo Martínez, donde cientos de ciudadanos aprovecharon para realizar aclaraciones, registros y obtener documentos oficiales.

Durante la jornada se atendieron registros de nacimiento de bebés menores de seis meses, así como solicitudes de actas de inexistencia, trámites que continuarán este jueves junto con la expedición de actas de nacimiento estatales y foráneas, siempre que el registro se encuentre en el Sistema Nacional de Actas.

$!El primer día de la brigada superó las expectativas con una alta participación ciudadana.
El primer día de la brigada superó las expectativas con una alta participación ciudadana. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Los costos reducidos representan un ahorro notable para las familias:

Aclaración de acta: de $712 a $50 pesos.

Acta estatal: de $195 a $20 pesos.

Acta foránea: $40 pesos.

Además, los registros dentro de los primeros 60 días de nacimiento y las inexistencias de registro se realizan de forma gratuita.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que durante los dos días de la brigada se ofrecerán alrededor de dos mil trámites a habitantes de Monclova y municipios de la Región Centro.

“Agradecemos al Programa de Mejora Coahuila, que coordina Gabriel Elizondo, por permitirnos traer esta brigada del Registro Civil. Estas acciones acercan los servicios a la gente, con facilidades y descuentos reales”, expresó Villarreal Pérez.

$!Durante la brigada se realizan aclaraciones, registros y expedición de actas estatales y foráneas.
Durante la brigada se realizan aclaraciones, registros y expedición de actas estatales y foráneas. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El edil añadió que, además de los servicios del Registro Civil, se instalaron módulos para la Tarjeta de la Salud de adultos mayores y ventanillas de atención de diversas dependencias estatales.

“El esfuerzo se hace en conjunto; se brindarán más de dos mil servicios en estos días. Invitamos a la ciudadanía a aprovecharlos”, concluyó el alcalde, al destacar que el primer día de la brigada fue un éxito.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

