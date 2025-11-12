Vecinos agradecen apertura de nueva clínica popular en Ramos Arizpe
El objetivo principal es acercar servicios médicos gratuitos y de calidad a las familias que más lo necesitan, reduciendo distancias y gastos
Con el propósito de acercar los servicios médicos a las familias que más lo necesitan, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila, inauguró la primera Clínica de la Salud Popular en la colonia Analco, un espacio que marca un antes y un después para cientos de habitantes que ahora podrán recibir atención médica, dental y óptica sin tener que desplazarse largas distancias.
La nueva unidad, ubicada en Plaza Tula, forma parte de un programa integral impulsado por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila, cuyo objetivo es garantizar atención gratuita y digna a más de 10 mil personas. En la clínica se ofrecerán consultas generales, estudios clínicos, medicamentos, lentes y tratamientos preventivos para toda la familia.
Durante la inauguración, el ambiente fue de gratitud y esperanza. Vecinas de la colonia Analco compartieron su emoción por contar con un servicio que, aseguran, transformará su calidad de vida.
“A veces no tenemos recursos para movernos a las clínicas ni para comprar los medicamentos, aquí nos van a otorgar todo eso. Ya saqué cita para checarme la vista. Muchas gracias al gobernador y al alcalde por preocuparse por todo Ramos”, expresó Erika Nava García, habitante del sector.
Para María de Lourdes Martínez, esta clínica representa una oportunidad para mejorar su bienestar y el de su familia. “Gracias a Dios nos queda cerca de la casa; tendremos medicamentos, lentes y muchas cosas que nos benefician. Estoy muy orgullosa del gobernador Manolo Jiménez y del alcalde Tomás Gutiérrez por esta obra”, señaló.
En tanto, Carmen Julia Alvarado Martell reconoció el cumplimiento de los compromisos hechos por el gobierno municipal: “Nos va a beneficiar bastante a toda la comunidad. Hacía mucha falta aquí en Ramos porque hay personas que no tienen seguro social. Esto es magnífico y el alcalde nos cumplió lo que prometió en campaña.”
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que esta clínica simboliza el esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno para fortalecer el bienestar social en Ramos Arizpe.
“No hay mayor satisfacción que servir a nuestra gente y ver cómo cada acción mejora su vida. Esta clínica es para ustedes, para sus familias, para su salud y su tranquilidad. Vamos a seguir trabajando con responsabilidad y cercanía para dignificar sus vidas y brindar servicios de calidad. Agradezco profundamente el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, porque cuando Estado y Municipio trabajan unidos, el beneficio llega directo a la gente” expresó el alcalde.
Con esta inauguración, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de construir una red de atención médica accesible, solidaria y cercana, donde la salud deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho real para todas las familias de Ramos Arizpe.