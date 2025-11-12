Vecinos agradecen apertura de nueva clínica popular en Ramos Arizpe

Con el propósito de acercar los servicios médicos a las familias que más lo necesitan, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila, inauguró la primera Clínica de la Salud Popular en la colonia Analco, un espacio que marca un antes y un después para cientos de habitantes que ahora podrán recibir atención médica, dental y óptica sin tener que desplazarse largas distancias.

La nueva unidad, ubicada en Plaza Tula, forma parte de un programa integral impulsado por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila, cuyo objetivo es garantizar atención gratuita y digna a más de 10 mil personas. En la clínica se ofrecerán consultas generales, estudios clínicos, medicamentos, lentes y tratamientos preventivos para toda la familia.

Durante la inauguración, el ambiente fue de gratitud y esperanza. Vecinas de la colonia Analco compartieron su emoción por contar con un servicio que, aseguran, transformará su calidad de vida.

“A veces no tenemos recursos para movernos a las clínicas ni para comprar los medicamentos, aquí nos van a otorgar todo eso. Ya saqué cita para checarme la vista. Muchas gracias al gobernador y al alcalde por preocuparse por todo Ramos”, expresó Erika Nava García, habitante del sector.

Para María de Lourdes Martínez, esta clínica representa una oportunidad para mejorar su bienestar y el de su familia. “Gracias a Dios nos queda cerca de la casa; tendremos medicamentos, lentes y muchas cosas que nos benefician. Estoy muy orgullosa del gobernador Manolo Jiménez y del alcalde Tomás Gutiérrez por esta obra”, señaló.