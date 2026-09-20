Cabalgantes recorren el Sendero de Hidalgo rumbo a Monclova

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    Cabalgantes recorren el Sendero de Hidalgo rumbo a Monclova
    Cabalgantes avanzaron este domingo desde Castaños hacia Monclova como parte de la Cabalgata del Sendero de Hidalgo, en un recorrido que combina tradición ecuestre y memoria histórica. CORTESÍA

El contingente salió de Castaños y avanzó hasta el Lienzo Charro, con paso por distintos puntos de la zona acerera

MONCLOVA, COAH.- Caballos, jinetes y familias dieron vida este domingo a la Cabalgata del Sendero de Hidalgo, actividad que partió de Castaños y avanzó hacia Monclova como parte de una tradición que busca recordar uno de los episodios históricos relacionados con la Independencia de México.

El recorrido inició alrededor de las 08:30 horas de este domingo en las instalaciones de la Asociación Ganadera de Castaños, desde donde los participantes emprendieron el trayecto hacia Monclova.

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El contingente arribó a la capital acerera cerca de las 10:00 horas, a la altura del monumento Ave Fénix, para posteriormente continuar hasta el Lienzo Charro, donde concluiría la actividad.

La cabalgata forma parte de las actividades relacionadas con el llamado Sendero de Hidalgo, una ruta histórica vinculada con el paso de Miguel Hidalgo por esta región después de su aprehensión en Acatita de Baján.

La actividad comenzó el año pasado y para esta edición amplió su recorrido con la participación de cabalgantes que partieron desde Castaños. Entre los objetivos planteados se encuentra fortalecer la tradición y mantener presente la referencia histórica de los acontecimientos ocurridos en el territorio coahuilense durante el movimiento de Independencia.

A su paso por Monclova, los jinetes fueron recibidos por familias y habitantes que se concentraron en distintos puntos del recorrido para observar el paso de los caballos y acompañar la celebración.

La jornada también representa una expresión de las tradiciones ecuestres de la región Centro de Coahuila, donde las cabalgatas forman parte de las actividades comunitarias y de convivencia.

El recorrido de este año mantiene como punto de conclusión el Lienzo Charro de Monclova, mientras que autoridades municipales han señalado que existe interés en ampliar nuevamente la ruta en futuras ediciones para que pueda comenzar desde Acatita de Baján, fortaleciendo el vínculo entre la actividad y el episodio histórico que le dio origen.

La Cabalgata del Sendero de Hidalgo se suma así a las actividades conmemorativas de septiembre y coloca nuevamente a Monclova y Castaños como escenarios de una tradición que combina la participación de cabalgantes con la memoria histórica de la región.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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