Cabildo de Monclova nombra a Guillermo Viruete como nuevo tesorero; Tomás López será Jefe de Gabinete

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    Cabildo de Monclova nombra a Guillermo Viruete como nuevo tesorero; Tomás López será Jefe de Gabinete
    El alcalde Carlos Villarreal entregó los nombramientos a Guillermo Viruete y Tomás López como parte del fortalecimiento de la administración municipal. LIDIET MEXICANO

El Cabildo aprobó por unanimidad el nombramiento de Guillermo Gesiel Viruete Garza como nuevo tesorero municipal, mientras que Tomás López Garza asumirá la Jefatura de Gabinete y Proyectos Estratégicos

MONCLOVA, COAH.- Por unanimidad, el Cabildo de Monclova aprobó el nombramiento del contador público Guillermo Gesiel Viruete Garza como nuevo tesorero municipal, en sustitución del doctor Tomás López Garza, quien presentó su renuncia al cargo para asumir nuevas responsabilidades dentro de la administración.

Durante la sesión, el alcalde Carlos Villarreal Pérez reconoció el trabajo realizado por Tomás López al frente de la Tesorería Municipal y destacó que continuará formando parte del Gobierno Municipal como Jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, área desde la que dará seguimiento a proyectos prioritarios para el desarrollo de la ciudad.

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Al presentar la propuesta, el edil señaló que Guillermo Viruete cuenta con experiencia en auditoría, contabilidad financiera gubernamental, control interno y disciplina financiera, además de desempeñarse como el segundo al mando dentro de la Tesorería, por lo que dará continuidad al manejo responsable de las finanzas municipales.

$!Guillermo Gesiel Viruete Garza rindió protesta como nuevo tesorero municipal de Monclova tras la aprobación unánime del Cabildo.
Guillermo Gesiel Viruete Garza rindió protesta como nuevo tesorero municipal de Monclova tras la aprobación unánime del Cabildo. LIDIET MEXICANO

Con la aprobación del Cabildo también se autorizó la revocación del poder cambiario otorgado a Tomás López y su transferencia al nuevo tesorero, así como las facultades para la firma de cheques, títulos de crédito y demás operaciones financieras inherentes al cargo. Asimismo, se le transfirieron las representaciones, facultades e integraciones en consejos y comités que correspondían al anterior titular.

Al concluir la sesión, Carlos Villarreal explicó que el movimiento forma parte de un fortalecimiento interno de la administración municipal. Detalló que Tomás López encabezará proyectos estratégicos relacionados con el desarrollo económico, el plan hídrico, el plan de movilidad, el seguimiento de obras en coordinación con el Gobierno del Estado, así como la vinculación con la Federación, la iniciativa privada y gobiernos de otros países.

Minutos después, el alcalde hizo entrega oficial de los nombramientos a ambos funcionarios y reiteró que los cambios buscan fortalecer el trabajo diario del Ayuntamiento. “Seguimos con el compromiso de potencializar nuestra ciudad con transparencia, eficiencia, innovación y trabajo en equipo”, expresó.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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