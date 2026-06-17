Cabildo de Monclova nombra a Guillermo Viruete como nuevo tesorero; Tomás López será Jefe de Gabinete

Durante la sesión, el alcalde Carlos Villarreal Pérez reconoció el trabajo realizado por Tomás López al frente de la Tesorería Municipal y destacó que continuará formando parte del Gobierno Municipal como Jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, área desde la que dará seguimiento a proyectos prioritarios para el desarrollo de la ciudad.

MONCLOVA, COAH.- Por unanimidad, el Cabildo de Monclova aprobó el nombramiento del contador público Guillermo Gesiel Viruete Garza como nuevo tesorero municipal, en sustitución del doctor Tomás López Garza, quien presentó su renuncia al cargo para asumir nuevas responsabilidades dentro de la administración.

Al presentar la propuesta, el edil señaló que Guillermo Viruete cuenta con experiencia en auditoría, contabilidad financiera gubernamental, control interno y disciplina financiera, además de desempeñarse como el segundo al mando dentro de la Tesorería, por lo que dará continuidad al manejo responsable de las finanzas municipales.

Con la aprobación del Cabildo también se autorizó la revocación del poder cambiario otorgado a Tomás López y su transferencia al nuevo tesorero, así como las facultades para la firma de cheques, títulos de crédito y demás operaciones financieras inherentes al cargo. Asimismo, se le transfirieron las representaciones, facultades e integraciones en consejos y comités que correspondían al anterior titular.

Al concluir la sesión, Carlos Villarreal explicó que el movimiento forma parte de un fortalecimiento interno de la administración municipal. Detalló que Tomás López encabezará proyectos estratégicos relacionados con el desarrollo económico, el plan hídrico, el plan de movilidad, el seguimiento de obras en coordinación con el Gobierno del Estado, así como la vinculación con la Federación, la iniciativa privada y gobiernos de otros países.

Minutos después, el alcalde hizo entrega oficial de los nombramientos a ambos funcionarios y reiteró que los cambios buscan fortalecer el trabajo diario del Ayuntamiento. “Seguimos con el compromiso de potencializar nuestra ciudad con transparencia, eficiencia, innovación y trabajo en equipo”, expresó.