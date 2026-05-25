Caen con 15 armas y 16 cargadores ocultos dentro de vehículo en Progreso

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Monclova
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    Caen con 15 armas y 16 cargadores ocultos dentro de vehículo en Progreso
    El aseguramiento incluyó 15 armas de fuego y 16 cargadores de distintos calibres que fueron localizados durante una inspección realizada tras una denuncia anónima. CORTESÍA

El juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y ordenó prisión preventiva oficiosa para los imputados

PROGRESO, COAH.- Dos hombres permanecerán sujetos a proceso penal federal luego de ser detenidos en posesión de un arsenal compuesto por armas de fuego y cargadores que presuntamente transportaban ocultos en un vehículo en el municipio de Progreso, Coahuila.

El caso se originó a partir de una denuncia anónima que derivó en una serie de actos de investigación realizados por corporaciones federales y estatales. Como resultado de las indagatorias, agentes desplegaron un operativo en las inmediaciones del ejido San José del Aura, donde ubicaron a los ahora imputados cuando se desplazaban a bordo de una unidad motriz.

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Durante la intervención, los elementos participantes efectuaron una inspección al vehículo, localizando armamento y cargadores distribuidos en distintos compartimentos y espacios de la unidad. El hallazgo motivó el aseguramiento inmediato de los ocupantes y de los objetos encontrados.

De acuerdo con la información judicial del caso, entre lo asegurado se encontraban 15 armas de fuego y 16 cargadores de distintos calibres, equipo considerado dentro de las disposiciones legales aplicables a armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Tras la detención, los sospechosos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial federal, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y recopilar los elementos necesarios para sustentar la imputación correspondiente.

Con base en los datos obtenidos durante la investigación inicial, el Ministerio Público Federal solicitó una audiencia ante un juez de Control para formular imputación por delitos relacionados con la portación de armas de fuego y cargadores reservados para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante la etapa judicial, la representación social presentó los elementos de prueba reunidos tras la detención y el aseguramiento del armamento. Una vez analizados los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional determinó la vinculación a proceso de Jake “N” y Gerardo “N”, quienes enfrentarán el procedimiento penal mientras continúan las investigaciones.

$!El operativo se llevó a cabo en las inmediaciones del ejido San José del Aura, donde corporaciones federales y estatales interceptaron la unidad en la que viajaban los ahora procesados.
El operativo se llevó a cabo en las inmediaciones del ejido San José del Aura, donde corporaciones federales y estatales interceptaron la unidad en la que viajaban los ahora procesados. CORTESÍA

Asimismo, el juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que ambos permanecerán privados de la libertad durante el desarrollo del proceso.

Dentro de la resolución también se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual las autoridades podrán fortalecer las líneas de investigación y recabar información adicional relacionada con el caso.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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