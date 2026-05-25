No guarda distancia y choca contra patrulla estatal sobre el periférico LEA de Saltillo
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La patrulla impactada fue proyectada contra una camioneta que permanecía detenida por la carga vehicular registrada en la vialidad
Al no guardar la distancia prudente entre su vehículo y la unidad que circulaba delante, un joven automovilista fue señalado como presunto responsable de un accidente por alcance registrado la tarde de este lunes sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección de El Sarape hacia el puente Dos de Abril, luego de impactar una patrulla de la Policía Procesal del Estado que se encontraba detenida detrás de una camioneta Jeep, en Saltillo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas, cuando una camioneta Jeep Liberty, conducida por Maribel ¨N¨, de 38 años, detuvo su marcha debido a que varios vehículos se encontraban detenidos delante de ella. La unidad oficial hizo lo mismo para evitar una colisión; sin embargo, el conductor de un vehículo BYD Dolphin Mini, identificado como Franko ¨N¨, de 20 años, no alcanzó a frenar a tiempo y terminó impactando la parte trasera de la patrulla.
Debido a la fuerza del golpe, la unidad de la Policía Procesal fue proyectada hacia adelante y terminó chocando contra la camioneta Jeep.
Automovilistas que circulaban por el sector realizaron el reporte al sistema de emergencias, por lo que elementos de Tránsito Municipal y corporaciones estatales acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido.
Las autoridades coordinaron las maniobras para retirar los vehículos involucrados y evitar mayores afectaciones a la circulación vehicular.
A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, por lo que únicamente se reportaron daños materiales en las unidades participantes.