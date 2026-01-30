Calendario oficial detalla pasos finales del proceso de venta de AHMSA-MINOSA

Monclova
/ 30 enero 2026
    Calendario oficial detalla pasos finales del proceso de venta de AHMSA-MINOSA
    Inversionistas podrán presentar cartas de intención y documentación para participar en la subasta de Altos Hornos de México. FOTO: ARCHIVO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo envió información sobre los trabajadores que recibirán pagos una vez concretada la venta de AHMSA-MINOSA

MONCLOVA, COAH.- El proceso para la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) entra en su fase definitiva, con un plazo ya inmediato, luego de confirmarse que la subasta se llevará a cabo el próximo 27 de febrero a las 10:00 horas en la Ciudad de México.

De acuerdo con el calendario oficial del Poder Judicial de la Federación, el procedimiento inició el 3 de febrero con la publicación de la convocatoria ajustada por el órgano jurisdiccional, mientras que el 4 de febrero se abrió el periodo para la recepción de cartas de intención y documentación para la preclasificación de inversionistas.

TE PUEDE INTERESAR: Da Fiscalía de NL carpetazo al caso contra Armando Castilla; reafirma que hubo fabricación de pruebas

$!Calendario oficial detalla fechas clave del proceso: preclasificación, impugnaciones y entrega de garantías de seriedad.
Calendario oficial detalla fechas clave del proceso: preclasificación, impugnaciones y entrega de garantías de seriedad. FOTO: LIDIET MEXICANO

El 10 de febrero vence el plazo para la entrega de estas cartas y documentos, y el 13 de febrero se realizará la etapa de preclasificación, que podría extenderse durante los días subsecuentes. Posteriormente, el 16 de febrero se notificará el resultado de la preclasificación, dando paso a un periodo de impugnaciones que concluirá el 19 de febrero.

El calendario establece, además, que el 23 de febrero será la fecha límite para que el especialista resuelva las impugnaciones, mientras que el 24 de febrero el síndico deberá notificar el resultado correspondiente. Un día después, el 25 de febrero, los interesados deberán presentar la garantía de seriedad y la documentación que acredite su personalidad jurídica.

Finalmente, el 27 de febrero se celebrará la audiencia de subasta de AHMSA-MINOSA como una sola unidad productiva, en el edificio del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Avenida Revolución número 1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

La sindicatura mantiene un precio mínimo de referencia de 1,127 millones de dólares, mientras que el juzgado ya cuenta con la información enviada por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo respecto a la lista de trabajadores que deberán recibir pagos una vez concretada la venta.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

