Calendario oficial detalla pasos finales del proceso de venta de AHMSA-MINOSA
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo envió información sobre los trabajadores que recibirán pagos una vez concretada la venta de AHMSA-MINOSA
MONCLOVA, COAH.- El proceso para la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) entra en su fase definitiva, con un plazo ya inmediato, luego de confirmarse que la subasta se llevará a cabo el próximo 27 de febrero a las 10:00 horas en la Ciudad de México.
De acuerdo con el calendario oficial del Poder Judicial de la Federación, el procedimiento inició el 3 de febrero con la publicación de la convocatoria ajustada por el órgano jurisdiccional, mientras que el 4 de febrero se abrió el periodo para la recepción de cartas de intención y documentación para la preclasificación de inversionistas.
El 10 de febrero vence el plazo para la entrega de estas cartas y documentos, y el 13 de febrero se realizará la etapa de preclasificación, que podría extenderse durante los días subsecuentes. Posteriormente, el 16 de febrero se notificará el resultado de la preclasificación, dando paso a un periodo de impugnaciones que concluirá el 19 de febrero.
El calendario establece, además, que el 23 de febrero será la fecha límite para que el especialista resuelva las impugnaciones, mientras que el 24 de febrero el síndico deberá notificar el resultado correspondiente. Un día después, el 25 de febrero, los interesados deberán presentar la garantía de seriedad y la documentación que acredite su personalidad jurídica.
Finalmente, el 27 de febrero se celebrará la audiencia de subasta de AHMSA-MINOSA como una sola unidad productiva, en el edificio del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Avenida Revolución número 1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.
La sindicatura mantiene un precio mínimo de referencia de 1,127 millones de dólares, mientras que el juzgado ya cuenta con la información enviada por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo respecto a la lista de trabajadores que deberán recibir pagos una vez concretada la venta.