Calendario oficial detalla pasos finales del proceso de venta de AHMSA-MINOSA

MONCLOVA, COAH.- El proceso para la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) entra en su fase definitiva, con un plazo ya inmediato, luego de confirmarse que la subasta se llevará a cabo el próximo 27 de febrero a las 10:00 horas en la Ciudad de México.

De acuerdo con el calendario oficial del Poder Judicial de la Federación, el procedimiento inició el 3 de febrero con la publicación de la convocatoria ajustada por el órgano jurisdiccional, mientras que el 4 de febrero se abrió el periodo para la recepción de cartas de intención y documentación para la preclasificación de inversionistas.

