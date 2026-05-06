Cámaras del C4 han permitido recuperar 5 vehículos robados en la Región Centro

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Monclova
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    Cámaras del C4 han permitido recuperar 5 vehículos robados en la Región Centro
    Emmanuel Gallegos Páez, encargado del C4 regional. LIDIET MEXICANO

Las cámaras han permitido ubicar vehículos robados dentro de la región y también provenientes de otros estados como Nuevo León

MONCLOVA, COAH.- Gracias al monitoreo permanente de las cámaras de videovigilancia instaladas en distintos municipios de la Región Centro de Coahuila, sobre todo en la cabecera que es Monclova, al menos 5 vehículos con reporte de robo han sido recuperados en lo que va del año, informó Emmanuel Gallegos Páez, encargado del C4 regional.

El funcionario explicó que el trabajo coordinado entre los centros de monitoreo de municipios como Monclova, Frontera y Castaños ha sido clave para detectar unidades robadas y dar seguimiento a incidentes delictivos o accidentes vehiculares.

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“Todo el monitoreo de vigilancia que se tiene en las cámaras de la región Centro se está haciendo efectivo en coordinación con los municipios. En cuanto nos proporcionan las matrículas o características de los vehículos comenzamos la búsqueda”, señaló Emmanuel Gallegos Páez.

Indicó que las cámaras han permitido localizar unidades robadas tanto en la Región Centro como vehículos provenientes de otros estados, principalmente de Nuevo León y de la Región Sureste de Coahuila, además de apoyar en investigaciones relacionadas con choques, incendios y otros hechos relevantes.

Emmanuel Gallegos Páez detalló que cuando un vehículo no cuenta con placas visibles, el personal del C4 trabaja mediante características físicas, horarios y rutas detectadas por las cámaras para reconstruir el trayecto y ubicar posibles evidencias.

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Añadió que las grabaciones también son utilizadas como prueba en investigaciones ministeriales y pueden ser solicitadas por la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de delitos o accidentes.

Asimismo, reveló que en lo que va del año se han recibido alrededor de 15 solicitudes de búsqueda de vehículos relacionados con diversos incidentes, mientras que actualmente la Región Centro cuenta con cerca de 150 cámaras de videovigilancia colocadas en puntos estratégicos, aunque reconoció que todavía existen algunos puntos ciegos.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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