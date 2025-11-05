Canacintra Monclova fortalece vínculos empresariales en el Encuentro de Negocios 2025

MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de fortalecer la proveeduría local, fomentar la innovación y generar oportunidades de crecimiento compartido, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Monclova celebró el Encuentro de Negocios 2025 en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Coahuila. Empresas del sector metalmecánico y de otras ramas productivas presentaron sus productos, servicios e innovaciones en stands diseñados para facilitar el intercambio comercial y el establecimiento de nuevas alianzas estratégicas. TE PUEDE INTERESAR: Impulsan vasectomías sin bisturí en Piedras Negras durante el Mes del Hombre

El presidente de Canacintra Monclova, Jorge Mtanous, destacó que este quinto encuentro busca fortalecer el ecosistema industrial de la región y responder a los retos derivados de los ajustes en las políticas arancelarias nacionales e internacionales. "Los aranceles han modificado las reglas del juego, pero también abren oportunidades para innovar, sustituir importaciones y fortalecer las alianzas nacionales y regionales", afirmó. Mtanous exhortó a los empresarios a mirar hacia adentro y hacia adelante, fortaleciendo las cadenas productivas locales, aprovechando el talento regional y apostando por la digitalización y la sostenibilidad. Durante el evento, Luis Olivares, secretario de Economía del Estado, reconoció la capacidad de resiliencia de Monclova ante los desafíos globales. "Esta ciudad sabe reinventarse y mantener viva la voluntad de crecer; por eso sigue siendo prioridad para el gobierno de Coahuila", señaló.

Olivares destacó los proyectos de inversión recientemente anunciados para la Región Centro, que representan empleo, innovación y confianza en el talento local. "Seguimos trabajando para atraer inversiones y fortalecer la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y sociedad", dijo. El funcionario impartió la conferencia "Coahuila, retos del presente y desafíos para el futuro", donde abordó los esfuerzos estatales para mantener el dinamismo económico y la competitividad de la entidad. El encuentro contó con la participación del alcalde Carlos Villarreal Pérez, funcionarios estatales, representantes empresariales y académicos, además de miembros del Ejército y la Fiscalía.