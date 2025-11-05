Impulsan vasectomías sin bisturí en Piedras Negras durante el Mes del Hombre

Piedras Negras
/ 5 noviembre 2025
    Impulsan vasectomías sin bisturí en Piedras Negras durante el Mes del Hombre
    El programa busca fomentar la salud reproductiva y romper estigmas sobre la vasectomía. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La Jurisdicción Sanitaria 01 ofrece procedimientos gratuitos y sin necesidad de derechohabiencia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En el marco del Mes del Hombre, la Jurisdicción Sanitaria 01 de la Secretaría de Salud en Piedras Negras lanzó una campaña especial para promover y realizar vasectomías sin bisturí, como parte de las acciones de concienciación sobre la salud masculina.

Iván Padilla Castillo, coordinador del área de Salud Sexual y Reproductiva, explicó que esta iniciativa se suma a la conmemoración del Día Internacional del Hombre, que se celebra el 19 de noviembre, con el objetivo de ampliar el acceso de los varones a servicios de salud preventiva y reproductiva.

“En Piedras Negras estamos trabajando semanalmente. Invitamos a todos los interesados a registrarse con nosotros; no importa si tienen derechohabiencia o cuentan con otro servicio médico”, señaló el funcionario.

Padilla Castillo destacó que el procedimiento es completamente gratuito y que las personas interesadas pueden solicitar informes o registrarse al teléfono 878 782 1080.

Aunque no se fijó una meta específica para este mes, la Jurisdicción Sanitaria mantiene un objetivo anual de más de 50 procedimientos, cifra que está próxima a cumplirse gracias al interés de la población.

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

