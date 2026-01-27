Canaco Monclova renueva dirigencia y traza ruta para 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 27 enero 2026
    Canaco Monclova renueva dirigencia y traza ruta para 2026
    Integrantes de la nueva Mesa Directiva de la CANACO Monclova para el periodo 2026. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

COMPARTIR

TEMAS


Dirigencia
Empresas

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


CANACO

La nueva Mesa Directiva buscará fortalecer al comercio local y reactivar la membresía en un contexto económico complicado

MONCLOVA, COAH.- La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Monclova renovó su Mesa Directiva, que estará en funciones durante todo el año 2026, con el compromiso de impulsar al comercio local y fortalecer a los negocios de la ciudad en un entorno económico complejo.

La nueva dirigencia quedó integrada por Óscar Mario Medina Martínez, como presidente; Arturo Valdés Pérez, vicepresidente; Juan Arturo Cabrera Barrón, secretario; y Enrique Gutiérrez Rodarte, tesorero, quienes fueron ratificados tras el proceso de elección interna del organismo.

TE PUEDE INTERESAR: Muere trabajador de gasera tras caer de escalera en la Zona Centro de Saltillo

$!Dirigentes de la CANACO Monclova durante la renovación de su Mesa Directiva.
Dirigentes de la CANACO Monclova durante la renovación de su Mesa Directiva. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Arturo Valdés Pérez señaló que el principal objetivo de esta Mesa Directiva es trabajar en favor del sector comercial y fortalecer a la Cámara como un espacio de representación y apoyo para los empresarios locales. Reconoció que Monclova atraviesa tiempos difíciles, pero subrayó que la meta es avanzar y mantener activa a la Canaco.

“Sabemos que los tiempos han sido complicados, pero la idea es seguir adelante y levantar a la Cámara, apoyando al comercio establecido”, expresó.

Además de la Mesa Directiva, se integraron cinco consejeros propietarios y cinco suplentes, quienes permanecerán en funciones por un año, conforme al esquema de renovación anual establecido en los estatutos del organismo.

Entre las principales metas para 2026 destaca la reactivación de la membresía, que actualmente ronda los mil 500 afiliados. Valdés Pérez explicó que muchos socios dejaron de aportar debido a la situación económica, por lo que se buscará facilitar su reincorporación y promover nuevas afiliaciones mediante cuotas accesibles.

TE PUEDE INTERESAR: Van juntos en elecciones de Coahuila PRI y UDC, y Morena con PT; PAN y Verde van solos

$!La nueva Mesa Directiva de la CANACO Monclova fue ratificada para el periodo 2026.
La nueva Mesa Directiva de la CANACO Monclova fue ratificada para el periodo 2026. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

“La idea es reactivar a los socios que se han ido y sumar nuevos; entre más seamos, más fuertes seremos como Cámara”, puntualizó.

Asimismo, la Canaco Monclova planea impulsar con mayor fuerza sus eventos tradicionales, como el sorteo “Festejando a Mamá” y el “Sorteo del Comercio”, además de reforzar la coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, con el objetivo de generar mejores condiciones para el comercio organizado de la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dirigencia
Empresas

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


CANACO

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un embudo para la renovación

Un embudo para la renovación
true

El sentimiento de los timados
true

POLITICÓN: Ahogada en deudas, ¿AHMSA todavía será negocio?
Autoridades solicitan el apoyo ciudadano para aportar información que ayude a su localización.

Más de tres meses sin rastro de Edgar Reyna Luna en Saltillo
General Motors tiene una participación de 17.2 por ciento en el mercado interno de Estados Unidos, reportó para 2025.

Ganancias netas de GM Global caen 53.37% en 2025; ventas totales crecen en Norteamérica

José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado en la historia de Saraperos de Saltillo, falleció este martes a los 76 años.

Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo
true

El gobierno de Trump miente con descaro. El Congreso debe actuar
Los reproductores de música digitales y las cámaras se han remplazado en gran medida por teléfonos inteligentes.

Qué hacer con ese cajón lleno de aparatos viejos