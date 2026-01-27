Canaco Monclova renueva dirigencia y traza ruta para 2026

MONCLOVA, COAH.- La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Monclova renovó su Mesa Directiva, que estará en funciones durante todo el año 2026, con el compromiso de impulsar al comercio local y fortalecer a los negocios de la ciudad en un entorno económico complejo. La nueva dirigencia quedó integrada por Óscar Mario Medina Martínez, como presidente; Arturo Valdés Pérez, vicepresidente; Juan Arturo Cabrera Barrón, secretario; y Enrique Gutiérrez Rodarte, tesorero, quienes fueron ratificados tras el proceso de elección interna del organismo. TE PUEDE INTERESAR: Muere trabajador de gasera tras caer de escalera en la Zona Centro de Saltillo

Arturo Valdés Pérez señaló que el principal objetivo de esta Mesa Directiva es trabajar en favor del sector comercial y fortalecer a la Cámara como un espacio de representación y apoyo para los empresarios locales. Reconoció que Monclova atraviesa tiempos difíciles, pero subrayó que la meta es avanzar y mantener activa a la Canaco. "Sabemos que los tiempos han sido complicados, pero la idea es seguir adelante y levantar a la Cámara, apoyando al comercio establecido", expresó. Además de la Mesa Directiva, se integraron cinco consejeros propietarios y cinco suplentes, quienes permanecerán en funciones por un año, conforme al esquema de renovación anual establecido en los estatutos del organismo. Entre las principales metas para 2026 destaca la reactivación de la membresía, que actualmente ronda los mil 500 afiliados. Valdés Pérez explicó que muchos socios dejaron de aportar debido a la situación económica, por lo que se buscará facilitar su reincorporación y promover nuevas afiliaciones mediante cuotas accesibles.