Van juntos en elecciones de Coahuila PRI y UDC, y Morena con PT; PAN y Verde van solos

A unos días de que concluya el registro de coaliciones ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), al menos cuatro partidos en el estado ya han revelado que competirán juntos en las próximas elecciones, en las que se renovarán las 25 curules del Congreso local.

La fecha programada para la recepción de las firmas de los convenios de coalición fue aprobada en el calendario electoral del IEC para celebrarse, a más tardar, el próximo 30 de enero.

Aunque en las primeras semanas los partidos no habían manifestado su intención de coaligarse para competir por un resultado favorable el próximo 7 de junio, a dos días de que concluya el proceso los partidos PRI y UDC, y por otro lado Morena y el PT, ya informaron que sumarán sus proyectos políticos.

Hasta este momento, la información de los partidos indica que la primera coalición en registrarse será la del PRI y la UDC, cuyo nombre será el mismo que han utilizado durante los últimos periodos, “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, y que será registrada este miércoles.

Por otro lado, fuentes de Morena informaron que la coalición que integrarán junto con el Partido del Trabajo llevará a cabo su registro el próximo jueves ante el Instituto Electoral.

Hasta ahora, en ninguno de estos dos proyectos se ha dado a conocer si las coaliciones serán parciales o totales.

A diferencia de lo que se ha desarrollado en el panorama nacional, el PVEM quedará excluido de una alianza con Morena en el estado, en medio de una serie de confrontaciones públicas entre liderazgos del Partido Verde y del PT, como Limbar Valdéz y el diputado Antonio Flores.

En el caso del PAN, una vez más su fuerza política competirá de forma individual, pues según fuentes internas no existe consenso al interior que pueda definirse antes de que llegue la fecha establecida.

Esto, toda vez que, a pesar de que la dirigencia estatal del PAN ha buscado que el partido a nivel nacional ceda al registro de una coalición con el PRI en Coahuila, un gran número de consejeros en la entidad, entre los que destacan Jorge Zermeño, Guillermo Anaya, Marcelo Torres y Juan Antonio Villa, se han rehusado a continuar con ese proyecto.

La información que han compartido los partidos políticos hasta la fecha indica que en la boleta del 7 de junio habrá siete candidatos diferentes en cada distrito, si el resto de los partidos estatales, como el PAN, el Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nuevas Ideas y México Avante, participan de forma individual.

Por su parte, el IEC aclaró que, aunque existe un periodo posterior al registro para el análisis del cumplimiento de los requisitos de las coaliciones, únicamente hasta el día 30 los proyectos pueden manifestar su intención de competir juntos, y ningún partido o alianza puede sumarse después de esa fecha.