Candela se consolida como destino cinegético, cacería invernal deja más de 10 mdp

Monclova
/ 4 febrero 2026
    Candela se consolida como destino cinegético, cacería invernal deja más de 10 mdp
    La actividad cinegética se concentra en zonas serranas y ranchos registrados del municipio. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Más de 300 cazadores han visitado el municipio durante la temporada, impulsando la economía local

CANDELA, COAH.- La temporada invernal de cacería ha generado una derrama económica superior a los 10 millones de pesos en el municipio de Candela, al atraer a más de 300 cazadores nacionales y extranjeros, informó el alcalde Fernando Juárez.

En entrevista, el edil explicó que, aunque la temporada del venado cola blanca ya concluyó, la cacería del borrego Berberisco —conocido como chivo audo— se encuentra en su mejor momento y no se ha visto afectada por las bajas temperaturas.

TE PUEDE INTERESAR: Modernización del transporte en Torreón no se negociará bajo presión

Por el contrario, señaló que el clima frío resulta atractivo para los cazadores, ya que favorece el rendimiento físico durante las jornadas en la sierra.

“El número de cazadores ya ronda los 300 en lo que va de la temporada y aún faltan por llegar, pues la cacería del chivo se mantiene activa hasta el final del invierno e incluso puede extenderse hasta abril”, indicó.

La actividad cinegética se concentra principalmente los fines de semana en diversas zonas serranas del municipio, como Congregación Hermanas, el Cerro de la Rata, el Cerro Pájaros Azules, así como en ejidos y ranchos registrados, donde existe una alta población de esta especie.

En materia de seguridad, Juárez destacó que se mantiene un control estricto de los visitantes. Todos los cazadores deben registrarse ante Seguridad Pública municipal, donde se integra una base de datos con información sobre su procedencia, el rancho que visitan y el tiempo de estancia. Además, los vehículos son identificados con una calcomanía oficial para facilitar su localización.

$!El alcalde Fernando Juárez habló de las bondades de la cacería.
El alcalde Fernando Juárez habló de las bondades de la cacería. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Aunque reconoció que se trata de una actividad de riesgo, el alcalde aseguró que los incidentes han sido mínimos gracias a los protocolos establecidos.

TE PUEDE INTERESAR: No cursar preescolar agudiza el rezago en el aprendizaje: diputada Magaly Hernández

El edil subrayó que el chivo audo es considerado una especie invasiva con sobrepoblación en la región, lo que permite su aprovechamiento cinegético.

Añadió que se trata de una actividad de alto costo, ya que cazar un ejemplar puede representar un gasto de entre 50 y 80 mil pesos, considerando el pago de la pieza, la contratación de guías, hospedaje, alimentos y la compra de insumos en el municipio.

Se estima que cada fin de semana se cazan alrededor de 25 ejemplares, y que existen zonas donde es posible observar grupos de entre 50 y hasta 100 animales en un solo cañón, lo que confirma la alta densidad de la especie.

Finalmente, Fernando Juárez reiteró que la temporada de cacería del chivo audo continuará vigente hasta el término del invierno y podría extenderse hasta abril, por lo que se espera que la derrama económica siga beneficiando al comercio local y a las comunidades rurales de Candela.

