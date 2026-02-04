Candela se consolida como destino cinegético, cacería invernal deja más de 10 mdp

CANDELA, COAH.- La temporada invernal de cacería ha generado una derrama económica superior a los 10 millones de pesos en el municipio de Candela, al atraer a más de 300 cazadores nacionales y extranjeros, informó el alcalde Fernando Juárez.

En entrevista, el edil explicó que, aunque la temporada del venado cola blanca ya concluyó, la cacería del borrego Berberisco —conocido como chivo audo— se encuentra en su mejor momento y no se ha visto afectada por las bajas temperaturas.

Por el contrario, señaló que el clima frío resulta atractivo para los cazadores, ya que favorece el rendimiento físico durante las jornadas en la sierra.

“El número de cazadores ya ronda los 300 en lo que va de la temporada y aún faltan por llegar, pues la cacería del chivo se mantiene activa hasta el final del invierno e incluso puede extenderse hasta abril”, indicó.

La actividad cinegética se concentra principalmente los fines de semana en diversas zonas serranas del municipio, como Congregación Hermanas, el Cerro de la Rata, el Cerro Pájaros Azules, así como en ejidos y ranchos registrados, donde existe una alta población de esta especie.

En materia de seguridad, Juárez destacó que se mantiene un control estricto de los visitantes. Todos los cazadores deben registrarse ante Seguridad Pública municipal, donde se integra una base de datos con información sobre su procedencia, el rancho que visitan y el tiempo de estancia. Además, los vehículos son identificados con una calcomanía oficial para facilitar su localización.