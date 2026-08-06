Capacitan a dependencias de Frontera, Coahuila, para actuar ante intentos de suicidio

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Monclova
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    Capacitan a dependencias de Frontera, Coahuila, para actuar ante intentos de suicidio
    Personal de distintas dependencias municipales recibió capacitación sobre el protocolo Código 100 para atender emergencias relacionadas con la salud mental. LIDIET MEXICANO

El Gobierno de Frontera inició la capacitación del protocolo Código 100 para que las corporaciones municipales respondan de manera coordinada y oportuna ante intentos de suicidio

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de salvar vidas y fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones municipales ante emergencias relacionadas con la salud mental, el Gobierno de Frontera inició la capacitación del protocolo Código 100, dirigido a las dependencias que intervienen como primeros respondientes en casos de intentos de suicidio.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó esta estrategia que forma parte de las acciones impulsadas en coordinación con el Gobierno del Estado para reforzar la atención a personas que atraviesan una crisis emocional, privilegiando una intervención rápida, coordinada y eficaz.

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El director de Salud Municipal, Miguel Ángel Sánchez Leija, informó que la capacitación se realiza de manera conjunta con la Jurisdicción Sanitaria Número Cuatro y busca que cada dependencia conozca el procedimiento que debe seguir cuando una persona presenta una conducta suicida o un intento de quitarse la vida.

Durante la jornada participaron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil, DIF Municipal, la Instancia de la Mujer, Salud Municipal y otras áreas del Ayuntamiento, quienes recibieron capacitación sobre el protocolo de actuación para brindar atención inmediata y trabajar de forma coordinada durante este tipo de emergencias.

$!La estrategia busca fortalecer la respuesta inmediata de los primeros respondientes y contribuir a salvar vidas mediante una atención coordinada.
La estrategia busca fortalecer la respuesta inmediata de los primeros respondientes y contribuir a salvar vidas mediante una atención coordinada. LIDIET MEXICANO

El funcionario explicó que el Código 100 no está enfocado en detectar factores de riesgo o identificar conductas suicidas, sino en establecer la ruta de atención cuando la crisis ya está en desarrollo, permitiendo una intervención organizada que incremente las posibilidades de proteger la vida de la persona afectada.

Asimismo, adelantó que estas acciones estarán acompañadas por actividades preventivas y pláticas dirigidas a la ciudadanía para fomentar el cuidado de la salud mental, promover la detección oportuna de problemas emocionales y crear una mayor cultura de apoyo entre las familias.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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