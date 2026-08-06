Capacitan a dependencias de Frontera, Coahuila, para actuar ante intentos de suicidio

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de salvar vidas y fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones municipales ante emergencias relacionadas con la salud mental, el Gobierno de Frontera inició la capacitación del protocolo Código 100, dirigido a las dependencias que intervienen como primeros respondientes en casos de intentos de suicidio. La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó esta estrategia que forma parte de las acciones impulsadas en coordinación con el Gobierno del Estado para reforzar la atención a personas que atraviesan una crisis emocional, privilegiando una intervención rápida, coordinada y eficaz.

El director de Salud Municipal, Miguel Ángel Sánchez Leija, informó que la capacitación se realiza de manera conjunta con la Jurisdicción Sanitaria Número Cuatro y busca que cada dependencia conozca el procedimiento que debe seguir cuando una persona presenta una conducta suicida o un intento de quitarse la vida. Durante la jornada participaron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil, DIF Municipal, la Instancia de la Mujer, Salud Municipal y otras áreas del Ayuntamiento, quienes recibieron capacitación sobre el protocolo de actuación para brindar atención inmediata y trabajar de forma coordinada durante este tipo de emergencias.

El funcionario explicó que el Código 100 no está enfocado en detectar factores de riesgo o identificar conductas suicidas, sino en establecer la ruta de atención cuando la crisis ya está en desarrollo, permitiendo una intervención organizada que incremente las posibilidades de proteger la vida de la persona afectada. Asimismo, adelantó que estas acciones estarán acompañadas por actividades preventivas y pláticas dirigidas a la ciudadanía para fomentar el cuidado de la salud mental, promover la detección oportuna de problemas emocionales y crear una mayor cultura de apoyo entre las familias.

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