Registran nuevo caso de aparente suicidio en Sabinas, Coahuila; investigan fallecimiento en la Infonavit

Los hechos fueron reportados en el sector ubicado entre las calles Acuña y Río Nazas, donde elementos de corporaciones de emergencia acudieron tras recibir el aviso sobre una persona que se encontraba en el interior de un domicilio.

SABINAS, COAH. Un hombre identificado como Juan Hernández “N”, de 46 años de edad, fue localizado sin vida en la colonia Infonavit de Sabinas , Coahuila, generando la movilización de autoridades de seguridad y personal ministerial.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado, adscrito a la Región Carbonífera, acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes, integrar la carpeta de investigación y determinar oficialmente las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con reportes preliminares, el caso sería investigado como un posible suicidio; sin embargo, serán las autoridades ministeriales quienes establezcan de manera oficial las causas mediante los procedimientos periciales correspondientes.

Con este hecho, la Región Carbonífera alcanzaría 13 suicidios registrados durante lo que va del año, una cifra que mantiene la atención de autoridades y organismos encargados de prevención y salud mental.

Especialistas han señalado que los casos de muerte autoinfligida requieren un abordaje integral, debido a que intervienen factores emocionales, familiares, sociales y económicos, por lo que la detección temprana de señales de riesgo resulta fundamental.