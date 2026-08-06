Registran nuevo caso de aparente suicidio en Sabinas, Coahuila; investigan fallecimiento en la Infonavit

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Sabinas
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    Registran nuevo caso de aparente suicidio en Sabinas, Coahuila; investigan fallecimiento en la Infonavit
    El hallazgo de un hombre sin vida ocurrió en la colonia Infonavit de Sabinas, Coahuila. CORTESÍA

Autoridades mantienen abierta la investigación tras el fallecimiento de un hombre de 46 años

SABINAS, COAH. Un hombre identificado como Juan Hernández “N”, de 46 años de edad, fue localizado sin vida en la colonia Infonavit de Sabinas, Coahuila, generando la movilización de autoridades de seguridad y personal ministerial.

Los hechos fueron reportados en el sector ubicado entre las calles Acuña y Río Nazas, donde elementos de corporaciones de emergencia acudieron tras recibir el aviso sobre una persona que se encontraba en el interior de un domicilio.

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Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado, adscrito a la Región Carbonífera, acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes, integrar la carpeta de investigación y determinar oficialmente las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con reportes preliminares, el caso sería investigado como un posible suicidio; sin embargo, serán las autoridades ministeriales quienes establezcan de manera oficial las causas mediante los procedimientos periciales correspondientes.

Con este hecho, la Región Carbonífera alcanzaría 13 suicidios registrados durante lo que va del año, una cifra que mantiene la atención de autoridades y organismos encargados de prevención y salud mental.

Especialistas han señalado que los casos de muerte autoinfligida requieren un abordaje integral, debido a que intervienen factores emocionales, familiares, sociales y económicos, por lo que la detección temprana de señales de riesgo resulta fundamental.

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Autoridades exhortan a la población a buscar apoyo ante situaciones de crisis emocional y recuerdan que existen líneas de atención disponibles para quienes requieran acompañamiento.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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