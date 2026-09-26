Capturan a sujeto que abusó de una menor en Juárez, Coahuila, tras meses de ser denunciado

Adrián “N” fue capturado este viernes por agentes de la Agencia de Investigación Criminal cuando se encontraba afuera del Centro de Justicia Penal de la Región Carbonífera.

JUÁREZ, COAH.- Después de meses de espera y reclamos por el retraso en el proceso, finalmente fue detenido un joven de 20 años señalado por presuntamente violar a una menor de edad en Juárez, Coahuila.

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La denuncia fue presentada el 8 de enero, por hechos que presuntamente ocurrieron desde diciembre de 2025. Sin embargo, de acuerdo con la asesora jurídica de la víctima, Brenda Meza, tuvieron que pasar varios meses para que se ejecutara la orden de aprehensión.

Brenda Meza cuestionó que, pese a tratarse de un delito grave y existir una víctima menor de edad, inicialmente se hubiera programado la audiencia hasta dos meses después.

“Yo no entiendo cuánto tiempo tiene que esperar una víctima menor de edad para ejercer justicia”, reclamó.

La asesora jurídica también señaló posibles irregularidades y pidió a las autoridades revisar el actuar de las instancias involucradas.

Adrián “N” quedó a disposición del juez, quien deberá determinar su situación jurídica.