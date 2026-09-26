Capturan a sujeto que abusó de una menor en Juárez, Coahuila, tras meses de ser denunciado

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Monclova
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    Capturan a sujeto que abusó de una menor en Juárez, Coahuila, tras meses de ser denunciado
    Adrián “N” fue detenido afuera del Centro de Justicia Penal de la Región Carbonífera. TOMADO DEL VIDEO

Tras meses de espera, agentes de la AIC detuvieron al joven señalado por el presunto delito ocurrido en diciembre de 2025

JUÁREZ, COAH.- Después de meses de espera y reclamos por el retraso en el proceso, finalmente fue detenido un joven de 20 años señalado por presuntamente violar a una menor de edad en Juárez, Coahuila.

Adrián “N” fue capturado este viernes por agentes de la Agencia de Investigación Criminal cuando se encontraba afuera del Centro de Justicia Penal de la Región Carbonífera.

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La denuncia fue presentada el 8 de enero, por hechos que presuntamente ocurrieron desde diciembre de 2025. Sin embargo, de acuerdo con la asesora jurídica de la víctima, Brenda Meza, tuvieron que pasar varios meses para que se ejecutara la orden de aprehensión.

Brenda Meza cuestionó que, pese a tratarse de un delito grave y existir una víctima menor de edad, inicialmente se hubiera programado la audiencia hasta dos meses después.

“Yo no entiendo cuánto tiempo tiene que esperar una víctima menor de edad para ejercer justicia”, reclamó.

La asesora jurídica también señaló posibles irregularidades y pidió a las autoridades revisar el actuar de las instancias involucradas.

Adrián “N” quedó a disposición del juez, quien deberá determinar su situación jurídica.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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