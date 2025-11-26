Caravana de AHMSA supera La Muralla, en carretera a Monclova, y continúa su marcha

Monclova
/ 26 noviembre 2025
    Caravana de AHMSA supera La Muralla, en carretera a Monclova, y continúa su marcha
    Ex trabajadores de AHMSA avanzan sobre la carretera 57 en su marcha hacia Saltillo. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Los manifestantes avanzan sobre la carretera 57 con rumbo a Saltillo, donde esperan recibir una respuesta definitiva a sus demandas

MONCLOVA, COAH.- La marcha de ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) avanza firme hacia Saltillo en demanda del pago de liquidaciones y adeudos laborales que quedaron pendientes tras el cierre de la siderúrgica.

Este miércoles, el contingente recorrió varios kilómetros sobre la carretera 57, cruzó el tramo conocido como La Muralla y llegó al ejido Frausto, en Ramos Arizpe, donde habitantes les ofrecieron comida y un espacio para pasar la noche.

Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, explicó que el cruce de esa zona se realizó a bordo de vehículos por decisión propia, debido a los riesgos que representa caminar ese tramo carretero.

Negó que la Guardia Nacional les haya impedido el paso, como se había especulado, y reiteró que la prioridad del movimiento es evitar accidentes entre los participantes.

$!Julián Torres Ávalos, líder del movimiento, explica las decisiones tomadas para garantizar la seguridad.
Julián Torres Ávalos, líder del movimiento, explica las decisiones tomadas para garantizar la seguridad. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

“Lo hicimos por iniciativa propia, por seguridad; no queremos exponer a la gente, es un terreno peligroso”, precisó.

La caravana retomará la caminata este jueves por la mañana con la meta de llegar a la capital del estado.

Una vez frente al Palacio de Gobierno, exigirán una solución definitiva a los pagos pendientes que, aseguran, afectan a miles de familias desde la paralización de AHMSA.

Temas


Obreros
marchas

Localizaciones


Ramos Arizpe

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

