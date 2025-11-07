Caravana de Salud lleva atención médica gratuita a más de 300 habitantes de Frontera

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y acercar la atención médica a todas las familias fronterenses, llegó una Caravana de Salud a la ciudad del riel, beneficiando a más de 300 personas.

Sara Irma Pérez Cantú, alcaldesa de la localidad, dijo que con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas pusieron en marcha la Caravana de la Salud de parte de Mejora Coahuila, en el Salón Ejidal de la colonia Occidental.

Durante la jornada se ofrecieron servicios médicos gratuitos como detección de diabetes, hipertensión y VIH, vacunación, control de vectores, orientación nutricional y atención integral de la mujer, incluyendo exploraciones clínicas de mama y mastografías, con el apoyo de una unidad móvil.