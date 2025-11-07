Caravana de Salud lleva atención médica gratuita a más de 300 habitantes de Frontera
Se ofrecieron servicios médicos como detección de diabetes, hipertensión y VIH, vacunación, control de vectores, orientación nutricional y atención integral de la mujer
FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y acercar la atención médica a todas las familias fronterenses, llegó una Caravana de Salud a la ciudad del riel, beneficiando a más de 300 personas.
Sara Irma Pérez Cantú, alcaldesa de la localidad, dijo que con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas pusieron en marcha la Caravana de la Salud de parte de Mejora Coahuila, en el Salón Ejidal de la colonia Occidental.
Durante la jornada se ofrecieron servicios médicos gratuitos como detección de diabetes, hipertensión y VIH, vacunación, control de vectores, orientación nutricional y atención integral de la mujer, incluyendo exploraciones clínicas de mama y mastografías, con el apoyo de una unidad móvil.
El evento contó con la presencia de funcionarios municipales; el jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar; así como representantes del programa Mejora y del área de Salud Pública Municipal.
Pérez Cantú destacó que la salud es uno de los ejes más importantes de su gobierno: “Queremos que cada familia fronterense tenga acceso a servicios médicos de calidad y que la distancia ya no sea un factor. La salud no puede esperar, por eso salimos al encuentro de la gente con atención digna y cercana”, afirmó.
El director de Salud Pública Municipal, Miguel Ángel Sánchez Leija, subrayó que este esfuerzo conjunto entre el Ayuntamiento, la Jurisdicción Sanitaria y el Gobierno del Estado tiene como propósito fortalecer la atención primaria y fomentar la cultura de la prevención.
Tras el acto protocolario, las autoridades realizaron un recorrido por los módulos y unidades móviles, constatando la atención que se brinda a la población.