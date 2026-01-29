Regidor alerta: concesiones mal manejadas dañan la movilidad en Torreón

Torreón
/ 29 enero 2026
    Rutas como Centenario y Santa Fe fueron señaladas por incumplimientos. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Luis Cuerda señala que el incumplimiento de concesionarios genera un transporte deficiente y afecta a miles de usuarios

TORREÓN, COAH.- El primer regidor del Ayuntamiento de Torreón, Luis Cuerda, advirtió que las concesiones de transporte público mal administradas terminan por convertirse en un problema social, al generar un servicio deficiente, inseguro y poco confiable para la ciudadanía, como ocurrió con las 64 recientemente canceladas a la empresa CRUZERO Plus S.A. de C.V.

Durante una sesión extraordinaria, el Cabildo aprobó la cancelación de dichas concesiones tras comprobar múltiples incumplimientos a los reglamentos y leyes que rigen la prestación del servicio de transporte público, situación que, de acuerdo con el regidor, impactó directamente en la movilidad diaria de miles de usuarios.

Cuerda explicó que las unidades canceladas operaban en rutas estratégicas como Centenario, San Agustín, Campo Alianza, Independencia–Aeropuerto y Santa Fe, zonas clave para el traslado hacia centros de trabajo, escuelas y áreas de servicios, por lo que una mala gestión concesionaria provoca afectaciones generalizadas.

$!El primer regidor, Luis Cuerda, durante la sesión extraordinaria de Cabildo.
El primer regidor, Luis Cuerda, durante la sesión extraordinaria de Cabildo. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Señaló que entre las faltas detectadas se encuentran la interrupción total del servicio sin justificación, el incumplimiento reiterado de obligaciones fiscales y la circulación de unidades que no cumplían con las condiciones legales y reglamentarias, lo que representa un riesgo para usuarios y operadores.

“El problema no es la concesión en sí, sino cuando no hay responsabilidad ni compromiso con la ciudad”, expresó el regidor, al subrayar que permitir estas prácticas deteriora la confianza ciudadana y normaliza un servicio de baja calidad.

Indicó que la cancelación busca sentar un precedente claro: las concesiones no son permanentes ni intocables, y deben estar sujetas a evaluación constante para garantizar un transporte seguro, eficiente y digno.

Finalmente, aseguró que la autoridad municipal dará seguimiento a la reconfiguración del servicio para evitar que los usuarios queden desatendidos, como parte de una política integral orientada a modernizar el transporte público y recuperar la confianza de la población.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

