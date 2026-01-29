Regidor alerta: concesiones mal manejadas dañan la movilidad en Torreón

TORREÓN, COAH.- El primer regidor del Ayuntamiento de Torreón, Luis Cuerda, advirtió que las concesiones de transporte público mal administradas terminan por convertirse en un problema social, al generar un servicio deficiente, inseguro y poco confiable para la ciudadanía, como ocurrió con las 64 recientemente canceladas a la empresa CRUZERO Plus S.A. de C.V.

Durante una sesión extraordinaria, el Cabildo aprobó la cancelación de dichas concesiones tras comprobar múltiples incumplimientos a los reglamentos y leyes que rigen la prestación del servicio de transporte público, situación que, de acuerdo con el regidor, impactó directamente en la movilidad diaria de miles de usuarios.

Cuerda explicó que las unidades canceladas operaban en rutas estratégicas como Centenario, San Agustín, Campo Alianza, Independencia–Aeropuerto y Santa Fe, zonas clave para el traslado hacia centros de trabajo, escuelas y áreas de servicios, por lo que una mala gestión concesionaria provoca afectaciones generalizadas.