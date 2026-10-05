Carlos Villarreal encabeza lunes cívico en la escuela Sección 157 de Monclova

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    Carlos Villarreal encabeza lunes cívico en la escuela Sección 157 de Monclova
    El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó el acto cívico y la entrega de mobiliario en la escuela de la Zona Centro. LIDIET MEXICANO

La Primaria Sección 147 de Monclova recibió 72 bancas nuevas durante una visita del alcalde Carlos Villarreal Pérez

MONCLOVA, COAH.- Con el firme compromiso de seguir atendiendo las necesidades que presentan los planteles educativos de Monclova, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó este lunes el acto cívico en la Escuela Primaria Sección 147, donde además se entregaron 72 bancas nuevas.

Durante su visita al plantel de la Zona Centro, el edil señaló que mejorar las condiciones de las escuelas requiere mantener comunicación directa con maestros, directivos y padres de familia, para conocer de primera mano qué hace falta en cada institución.

“Estamos trabajando de manera coordinada para ir atendiendo las necesidades de nuestras escuelas”, señaló el alcalde, al destacar que en Monclova existen más de 200 planteles de diferentes niveles educativos.

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Como parte de esta jornada, estudiantes de sexto grado recibieron de manera simbólica el nuevo mobiliario, que será destinado principalmente a este grupo de alumnos.

La entrega fue posible a través de las gestiones realizadas ante las autoridades educativas para atender la falta de bancas que presentaba la institución.

El director de Servicios Educativos de la Región Centro-Desierto, Abraham Segundo González Ruiz, dio a conocer que fueron 72 piezas las destinadas a la Sección 147.

Para el director del plantel, Joaquín Valdés Muñiz, contar con este nuevo mobiliario representa una mejora directa para los estudiantes, pues permitirá que desarrollen sus actividades escolares en espacios más adecuados.

La actividad se realizó dentro de las acciones de Mejora Coahuila y de la estrategia estatal Impulso Educativo, mediante la cual se busca llevar apoyos a las escuelas y mejorar las condiciones de los espacios donde diariamente estudian los alumnos.

Villarreal Pérez reiteró que continuarán trabajando junto con las autoridades educativas para identificar las necesidades de los planteles y gestionar los apoyos que permitan atenderlas.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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