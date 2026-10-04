Álex Padilla será el elegido ante Chile; Rafa Márquez exige contundencia al Tricolor

Álex Padilla tendrá su oportunidad en la portería de la Selección Mexicana. El guardameta del Athletic Club se perfila para ser titular ante Chile, en el cuarto y último partido de la Fecha FIFA, después de la goleada 3-0 sufrida frente a Estados Unidos. De acuerdo con reportes de ESPN y TV Azteca, Rafael Márquez apostará por Padilla bajo los tres postes este martes 6 de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum. La decisión forma parte de la rotación en el arco: Raúl “Tala” Rangel inició ante Colombia y Estados Unidos, mientras Óscar García recibió minutos contra Perú.

El movimiento cobra relevancia por los errores de Rangel en el Clásico de Concacaf. El arquero de Chivas quedó señalado en dos de los tres goles estadounidenses y la competencia volvió a abrirse. Padilla, de 23 años y perteneciente al Athletic Club, tendrá una vitrina para demostrar que puede convertirse en alternativa rumbo al proceso de 2030. México todavía no gana desde que Márquez tomó el mando: empató 1-1 con Colombia, repitió marcador contra Perú y posteriormente cayó 3-0 ante Estados Unidos. Más allá de las fallas defensivas, el entrenador identificó otro problema que pretende atacar de inmediato: la falta de contundencia. “Desde el primer día nos está costando, pero tenemos que seguir insistiendo y trabajando”, reconoció Márquez después del tropiezo en Glendale.

El estratega admitió que al Tricolor le cuesta generar oportunidades claras, por lo que el trabajo previo al choque con Chile se enfocará en mejorar la claridad en el último tercio y abastecer mejor al delantero. Santiago Giménez tuvo dos ocasiones importantes frente a Estados Unidos, pero México volvió a quedarse sin gol. En los primeros tres encuentros de la era Márquez, el equipo apenas ha marcado dos tantos, uno contra Colombia y otro ante Perú, registro que convierte la eficacia ofensiva en una tarea urgente. México enfrentará a Chile el martes 6 de octubre a las 8:30 de la noche, en el Los Angeles Memorial Coliseum. Para Padilla será una oportunidad clave: aún no ha tenido minutos en esta concentración y tendrá la misión de responder en el arco, mientras el Tricolor busca su primera victoria con Márquez.