Carlos Villarreal recibe premio nacional por estrategia de inversión en Monclova

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, recibió el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, otorgado por alcaldes de México, por los resultados alcanzados mediante el Plan de Inversión Prendamos Monclova y las acciones emprendidas para impulsar el desarrollo de la ciudad. La distinción reconoce una estrategia que integra proyectos en materia de seguridad, desarrollo económico, infraestructura, imagen urbana y programas sociales, con acciones enfocadas en atender las necesidades de las familias y generar condiciones para el crecimiento del municipio.

El programa Prendamos Monclova contempla la ejecución de obras y proyectos a partir de la colaboración entre el Gobierno Municipal, ciudadanía, iniciativa privada e instituciones, esquema que, de acuerdo con el Ayuntamiento, ha permitido concentrar esfuerzos en distintas áreas de atención. En este trabajo también se destaca la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez para impulsar proyectos encaminados al desarrollo de Monclova y de la Región Centro-Desierto.

RECONOCEN TRABAJO CONJUNTO Durante la entrega del galardón, Villarreal señaló que el reconocimiento representa el resultado del trabajo coordinado entre autoridades, ciudadanía y sector privado, además de comprometer al Gobierno Municipal a mantener las acciones emprendidas. “Este reconocimiento representa el trabajo que estamos haciendo juntos. Prendamos Monclova es una estrategia que se construye escuchando a nuestra gente, sumando a la iniciativa privada y trabajando en equipo con el Gobierno del Estado”, expresó.

El Presidente Municipal también destacó la oportunidad de intercambiar experiencias con alcaldesas y alcaldes de distintos municipios del País, así como el trabajo de otros ediles de Coahuila que fueron reconocidos durante el mismo evento, entre ellos Javier Díaz, alcalde de Saltillo. El Gobierno Municipal señaló que continuará con la estrategia de colaboración con la ciudadanía, la iniciativa privada y el Gobierno del Estado, con el objetivo de mantener la ejecución de obras, proyectos y acciones de desarrollo para Monclova.

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