Carlos Villarreal recibe premio nacional por estrategia de inversión en Monclova

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    Carlos Villarreal recibe premio nacional por estrategia de inversión en Monclova
    Carlos Villarreal recibió el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales por los resultados del Plan de Inversión Prendamos Monclova. CORTESÍA

El reconocimiento distingue acciones en seguridad, infraestructura, desarrollo económico, imagen urbana y atención a las familias

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, recibió el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, otorgado por alcaldes de México, por los resultados alcanzados mediante el Plan de Inversión Prendamos Monclova y las acciones emprendidas para impulsar el desarrollo de la ciudad.

La distinción reconoce una estrategia que integra proyectos en materia de seguridad, desarrollo económico, infraestructura, imagen urbana y programas sociales, con acciones enfocadas en atender las necesidades de las familias y generar condiciones para el crecimiento del municipio.

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El programa Prendamos Monclova contempla la ejecución de obras y proyectos a partir de la colaboración entre el Gobierno Municipal, ciudadanía, iniciativa privada e instituciones, esquema que, de acuerdo con el Ayuntamiento, ha permitido concentrar esfuerzos en distintas áreas de atención.

En este trabajo también se destaca la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez para impulsar proyectos encaminados al desarrollo de Monclova y de la Región Centro-Desierto.

$!El reconocimiento nacional distingue acciones emprendidas en seguridad, infraestructura, desarrollo económico y programas sociales.
El reconocimiento nacional distingue acciones emprendidas en seguridad, infraestructura, desarrollo económico y programas sociales. CORTESÍA

RECONOCEN TRABAJO CONJUNTO

Durante la entrega del galardón, Villarreal señaló que el reconocimiento representa el resultado del trabajo coordinado entre autoridades, ciudadanía y sector privado, además de comprometer al Gobierno Municipal a mantener las acciones emprendidas.

“Este reconocimiento representa el trabajo que estamos haciendo juntos. Prendamos Monclova es una estrategia que se construye escuchando a nuestra gente, sumando a la iniciativa privada y trabajando en equipo con el Gobierno del Estado”, expresó.

$!Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova (izq) y Javier Díaz González, alcalde de Saltillo (der) fueron galardonados por sus mejores prácticas como gobiernos locales.
Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova (izq) y Javier Díaz González, alcalde de Saltillo (der) fueron galardonados por sus mejores prácticas como gobiernos locales. CORTESÍA

El Presidente Municipal también destacó la oportunidad de intercambiar experiencias con alcaldesas y alcaldes de distintos municipios del País, así como el trabajo de otros ediles de Coahuila que fueron reconocidos durante el mismo evento, entre ellos Javier Díaz, alcalde de Saltillo.

El Gobierno Municipal señaló que continuará con la estrategia de colaboración con la ciudadanía, la iniciativa privada y el Gobierno del Estado, con el objetivo de mantener la ejecución de obras, proyectos y acciones de desarrollo para Monclova.

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