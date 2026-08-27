Saltillo suma otro reconocimiento nacional por acciones de inclusión

CDMX.- Saltillo fue reconocido a nivel nacional con el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, otorgado por la revista Alcaldes de México, por las acciones implementadas por la administración del alcalde Javier Díaz González para fortalecer la inclusión. El reconocimiento distingue las buenas prácticas de gobiernos estatales y municipales que han destacado por su desempeño y resultados en distintas áreas de la administración pública.

Este representa el segundo reconocimiento nacional que recibe Saltillo por las acciones impulsadas desde el DIF Municipal, encabezado por la presidenta honoraria Luly López Naranjo. En 2025, el Teletón otorgó a la ciudad la Medalla por la Inclusión “Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025”. A nombre de las y los saltillenses, Javier Díaz González recibió el galardón y destacó que representa un reconocimiento al trabajo desarrollado mediante políticas y acciones que han generado resultados, en coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, y la presidenta honoraria del DIF estatal, Liliana Salinas Valdés. “Mi esposa, Luly López Naranjo, trabaja en equipo todos los días para sumar voluntades y que nuestra ciudad destaque por sus programas y acciones en favor de la inclusión”, destacó el alcalde. Díaz González señaló que la inclusión implica generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas, mediante acciones dirigidas a toda la población y en las que la discapacidad no represente una barrera.

Entre las políticas destacadas se encuentra Ponte las Pilas, coordinado por el DIF Saltillo, que busca generar mejores condiciones para las personas con discapacidad mediante dos vertientes. “La primera de ellas es Empodera, en la que se brinda capacitación a personas con discapacidad que son canalizadas con el sector productivo, generando oportunidades de empleo; y la segunda es Emprende, que lleva a cabo cursos y capacitación para el emprendimiento dirigidos a personas cuidadoras y personas con discapacidad, a quienes apoyamos para que inicien su propio proyecto”, explicó. El alcalde también destacó otros programas orientados a fortalecer la inclusión, como Amor en Movimiento, los Espacios DIF, el Centro Municipal de Autismo “TEAcompaño con Amor” y el Centro Intergeneracional Saltillo.

Asimismo, resaltó la implementación del sistema de transporte Aquí Vamos, que cuenta con rutas troncales gratuitas y unidades climatizadas y de cama baja para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida, además del esquema de tarifa cero mediante la credencial correspondiente. “Este premio reconoce una práctica, pero para nosotros representa algo mucho más grande, reconoce una forma de entender el gobierno. Muchas gracias a Alcaldes de México por reconocer el trabajo que estamos realizando. Este premio es para Saltillo y sus familias”, puntualizó Javier Díaz González.