Entrega Monclova uniformes a adultos mayores que competirán en Olimpiada Nacional

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    Entrega Monclova uniformes a adultos mayores que competirán en Olimpiada Nacional
    Carlos Villarreal y Mavi Sosa Rubio entregaron uniformes a integrantes de la delegación monclovense que acudirá a la Olimpiada Nacional de las Personas Mayores. LIDIET MEXICANO

La delegación monclovense representará a Coahuila los días 27 y 28 de agosto en Tlaxcala

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal y la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, entregaron uniformes a los adultos mayores monclovenses que representarán a Coahuila en la Olimpiada Nacional de las Personas Mayores.

La delegación participará los días 27 y 28 de agosto en Tlaxcala, donde se desarrollarán competencias deportivas y culturales enfocadas en la activación física, la convivencia y la participación de las personas adultas mayores.

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De acuerdo con el Gobierno Municipal, la participación de los competidores cuenta también con el respaldo del Gobierno del Estado y del DIF Coahuila.

Durante la entrega, Villarreal destacó la participación de los adultos mayores que acudirán a la competencia y señaló que representarán tanto a Monclova como a Coahuila.

“Junto a mi esposa Mavi, entregamos de parte del gobernador Manolo Jiménez y de la señora Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila, los uniformes a las y los monclovenses que estarán representando a Coahuila. Les deseamos todo el éxito en esta competencia; estamos seguros de que pondrán muy en alto el nombre de Monclova y de nuestro estado”, señaló.

$!Los adultos mayores de Monclova representarán a Coahuila en competencias deportivas y culturales que se realizarán los días 27 y 28 de agosto en Tlaxcala.
Los adultos mayores de Monclova representarán a Coahuila en competencias deportivas y culturales que se realizarán los días 27 y 28 de agosto en Tlaxcala. LIDIET MEXICANO

VIAJARÁN A TLAXCALA

El Municipio informó que, a través del DIF Monclova, se desarrollan programas y actividades dirigidos a las personas adultas mayores, entre ellos espacios para la activación física, convivencia y recreación.

La administración municipal señaló que mantendrá la coordinación con el Gobierno de Coahuila y el DIF estatal para continuar con actividades dirigidas a este sector de la población.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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