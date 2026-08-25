Entrega Monclova uniformes a adultos mayores que competirán en Olimpiada Nacional

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal y la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, entregaron uniformes a los adultos mayores monclovenses que representarán a Coahuila en la Olimpiada Nacional de las Personas Mayores. La delegación participará los días 27 y 28 de agosto en Tlaxcala, donde se desarrollarán competencias deportivas y culturales enfocadas en la activación física, la convivencia y la participación de las personas adultas mayores.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, la participación de los competidores cuenta también con el respaldo del Gobierno del Estado y del DIF Coahuila. Durante la entrega, Villarreal destacó la participación de los adultos mayores que acudirán a la competencia y señaló que representarán tanto a Monclova como a Coahuila. “Junto a mi esposa Mavi, entregamos de parte del gobernador Manolo Jiménez y de la señora Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila, los uniformes a las y los monclovenses que estarán representando a Coahuila. Les deseamos todo el éxito en esta competencia; estamos seguros de que pondrán muy en alto el nombre de Monclova y de nuestro estado”, señaló.

VIAJARÁN A TLAXCALA El Municipio informó que, a través del DIF Monclova, se desarrollan programas y actividades dirigidos a las personas adultas mayores, entre ellos espacios para la activación física, convivencia y recreación. La administración municipal señaló que mantendrá la coordinación con el Gobierno de Coahuila y el DIF estatal para continuar con actividades dirigidas a este sector de la población.