Carreterazo: mueren 5 en choque entre camión del IMSS y familia en la Monterrey-Monclova

Monclova
/ 6 diciembre 2025
    El choque entre ambas unidades dejó severos daños y cinco víctimas mortales. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Una mujer fue rescatada con vida entre los restos de la camioneta y trasladada a la Clínica 7 del IMSS

MONCLOVA, COAH.— Cinco personas perdieron la vida la mañana de este sábado tras un fuerte accidente ocurrido en el kilómetro 109 de la carretera Federal 53, que conecta Monterrey con Monclova.

En el percance se vieron involucrados un camión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que trasladaba insumos médicos, y una camioneta Ford Escape.

El impacto fue de tal magnitud que ambas unidades quedaron completamente destrozadas. En el sitio, cuerpos de emergencia confirmaron la muerte del conductor del vehículo institucional. Dentro de la camioneta, cuatro integrantes de una familia que viajaba rumbo a Coahuila murieron de manera instantánea.

$!La potencia del choque dejó ambas unidades completamente destruidas.
La potencia del choque dejó ambas unidades completamente destruidas. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Entre los restos de la Ford Escape, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) localizaron a una mujer con signos vitales. Tras una complicada maniobra de extracción debido a las condiciones del vehículo, fue estabilizada y trasladada de urgencia a la Clínica 7 del IMSS en Monclova, donde permanece hospitalizada.

El tramo carretero se mantiene acordonado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes realizan las primeras diligencias.

Debido a que el choque ocurrió en una zona limítrofe entre Nuevo León y Coahuila, aún se analiza qué autoridad asumirá la carpeta de investigación.

El tránsito en la Federal 53 continúa restringido mientras avanzan los trabajos de retiro de los vehículos siniestrados y la preservación de indicios.

Temas


Carreteras
Choques
Muertes

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

