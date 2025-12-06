Carreterazo: mueren 5 en choque entre camión del IMSS y familia en la Monterrey-Monclova

MONCLOVA, COAH.— Cinco personas perdieron la vida la mañana de este sábado tras un fuerte accidente ocurrido en el kilómetro 109 de la carretera Federal 53, que conecta Monterrey con Monclova.

En el percance se vieron involucrados un camión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que trasladaba insumos médicos, y una camioneta Ford Escape.

El impacto fue de tal magnitud que ambas unidades quedaron completamente destrozadas. En el sitio, cuerpos de emergencia confirmaron la muerte del conductor del vehículo institucional. Dentro de la camioneta, cuatro integrantes de una familia que viajaba rumbo a Coahuila murieron de manera instantánea.