Advierten a policías de Coahuila, habrá cero tolerancia a extorsiones y abusos policiacos

Monclova
/ 5 diciembre 2025
    Advierten a policías de Coahuila, habrá cero tolerancia a extorsiones y abusos policiacos
    Corporaciones municipales estarán bajo supervisión estricta en la temporada decembrina. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Autoridades estatales refuerzan la vigilancia ante el incremento de paisanos que cruzan por las carreteras del estado

MONCLOVA, COAH.- Ante el incremento de connacionales que cruzarán Coahuila durante la temporada decembrina, autoridades estatales anunciaron una política estricta de cero tolerancia contra cualquier acto de extorsión o abuso por parte de policías municipales hacia los paisanos que viajan rumbo a sus lugares de origen.

Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno, informó que desde esta semana se reforzó el monitoreo en los tramos carreteros de la región centro para garantizar trayectos seguros y sin contratiempos.

Agregó que existe coordinación directa con corporaciones federales para atender incidentes de inmediato..

Sisbeles recalcó que Coahuila se mantiene entre los estados más seguros del país y que los paisanos eligen esta ruta precisamente por la confianza que les brinda.

Subrayó que habrá vigilancia especial sobre las corporaciones municipales para evitar abusos, y exhortó a los viajeros a denunciar cualquier irregularidad al número 911, donde la Comisión de Honor y Justicia dará seguimiento puntual a cada caso.

Temas


Carreteras
Seguridad
Turismo

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

