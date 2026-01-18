Catean departamento en el Centro de Nava tras detención por droga

NAVA, COAH.- Un operativo de cateo fue desplegado la tarde de este sábado en un departamento ubicado sobre la calle Ignacio Allende, en la Zona Centro del municipio de Nava, como parte de una investigación que se desprendió de la detención previa de dos personas en posesión de droga.

De acuerdo con la información disponible, un hombre y una mujer fueron arrestados un día antes al ser sorprendidos con narcóticos. A partir de ese aseguramiento, las autoridades continuaron con las diligencias correspondientes, lo que permitió obtener datos considerados relevantes dentro de la investigación. Con estos elementos, se solicitó ante un juez una orden de cateo, la cual fue concedida.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a hombre por presunto abuso contra dos niñas en Monclova

El cumplimiento del mandamiento judicial se llevó a cabo en un inmueble localizado entre las calles Arambarri y Rosales, en pleno Centro de Nava. En el operativo participaron de manera coordinada elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Estatal, con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, quienes brindaron resguardo durante las diligencias.

Durante la revisión del departamento, las autoridades localizaron diversas onzas de droga sintética conocida como metanfetamina o “cristal”, así como 18 dosis ya fraccionadas y una báscula granjera, presuntamente utilizada para la dosificación del estupefaciente. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El inmueble cateado es de reciente construcción y forma parte de un conjunto donde se ubican también locales comerciales. De manera previa, en ese sitio se había recibido una denuncia por la probable venta de drogas, lo que reforzó las líneas de investigación que derivaron en el cateo.

Como parte del operativo, las fuerzas participantes realizaron un aseguramiento periférico para evitar riesgos y permitir el desarrollo de las diligencias sin incidentes. Al concluir el cateo, el departamento quedó asegurado y bajo resguardo, quedando a disposición de un juez penal.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No voy sola, voy acompañada de cada persona que confió en mí’, dice ganadora de muestra que se presentará en Harvard

En esta intervención no se reportaron personas detenidas en el lugar, ya que las detenciones relacionadas con el caso se habían realizado previamente. Las autoridades señalaron que este tipo de acciones forman parte de los operativos que se desarrollan en el marco de la estrategia nacional de seguridad pública y de la denominada Operación Frontera Norte.

Cabe señalar que, en lo que va del año, en la delegación norte uno se han realizado al menos seis cateos con el objetivo de desarticular puntos de venta de droga y células dedicadas al narcomenudeo que operan en la región.

(Con información de medios locales)