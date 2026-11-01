Catrinas y catrines de reciclaje sorprenden con obras artesanales en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con 23 creaciones que destacaron por su originalidad, creatividad y trabajo artesanal, San Buenaventura celebró su tradicional Concurso de Catrinas y Catrines de Reciclaje, donde los participantes transformaron materiales de desecho en auténticas obras de arte. Papel periódico, bolsas de plástico, botes de cerveza, hojas secas, corcholatas y fichas fueron algunos de los materiales utilizados para elaborar los vestuarios, que sorprendieron por sus diseños y detalles.

Cada participante también tuvo la oportunidad de modelar su creación, con maquillaje y caracterizaciones que dieron vida a una colorida pasarela.

El concurso fue encabezado por el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez, quien reconoció el talento y la dedicación de los participantes, además de destacar la importancia de mantener vivas las tradiciones mexicanas y promover el reciclaje entre las familias. En la premiación, Alexis Javier Saldua Lozano obtuvo el primer lugar y un premio de 5 mil pesos; Elmy Michele Llanas Lozano consiguió el segundo sitio, con 3 mil pesos, mientras que William Sergey Cruz Rodríguez alcanzó el tercer lugar y recibió 2 mil pesos. Los 23 concursantes recibieron reconocimientos por su participación en esta actividad, que cada año reúne más creatividad y propuestas artesanales en torno a las celebraciones del Día de Muertos.

El jurado estuvo integrado por Marcos Antonio Flores Vargas y Lorena Reyes, quienes tuvieron la responsabilidad de evaluar las creaciones y elegir a los ganadores.

El alcalde también reconoció el trabajo de Blanca Selene Cuéllar, organizadora del concurso, por impulsar esta iniciativa que ha despertado el interés de los sambonenses y se ha convertido en una de las actividades que destacan por combinar las tradiciones mexicanas con el cuidado del medio ambiente.