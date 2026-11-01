Catrinas y catrines de reciclaje sorprenden con obras artesanales en San Buenaventura

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    Catrinas y catrines de reciclaje sorprenden con obras artesanales en San Buenaventura
    Alexis Javier Saldua Lozano obtuvo el primer lugar del certamen y recibió un premio de 5 mil pesos. LIDIET MEXICANO

Con 23 propuestas elaboradas con materiales reciclados, el concurso de Catrinas y Catrines de San Buenaventura premió la creatividad y el talento artesanal de sus participantes

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con 23 creaciones que destacaron por su originalidad, creatividad y trabajo artesanal, San Buenaventura celebró su tradicional Concurso de Catrinas y Catrines de Reciclaje, donde los participantes transformaron materiales de desecho en auténticas obras de arte.

Papel periódico, bolsas de plástico, botes de cerveza, hojas secas, corcholatas y fichas fueron algunos de los materiales utilizados para elaborar los vestuarios, que sorprendieron por sus diseños y detalles.

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Cada participante también tuvo la oportunidad de modelar su creación, con maquillaje y caracterizaciones que dieron vida a una colorida pasarela.

$!Los participantes sorprendieron con vestuarios elaborados a partir de materiales que normalmente terminan en la basura.
Los participantes sorprendieron con vestuarios elaborados a partir de materiales que normalmente terminan en la basura. LIDIET MEXICANO

El concurso fue encabezado por el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez, quien reconoció el talento y la dedicación de los participantes, además de destacar la importancia de mantener vivas las tradiciones mexicanas y promover el reciclaje entre las familias.

En la premiación, Alexis Javier Saldua Lozano obtuvo el primer lugar y un premio de 5 mil pesos; Elmy Michele Llanas Lozano consiguió el segundo sitio, con 3 mil pesos, mientras que William Sergey Cruz Rodríguez alcanzó el tercer lugar y recibió 2 mil pesos.

Los 23 concursantes recibieron reconocimientos por su participación en esta actividad, que cada año reúne más creatividad y propuestas artesanales en torno a las celebraciones del Día de Muertos.

$!Las catrinas y los catrines desfilaron con maquillajes y caracterizaciones que dieron vida a una colorida pasarela.
Las catrinas y los catrines desfilaron con maquillajes y caracterizaciones que dieron vida a una colorida pasarela. LIDIET MEXICANO

El jurado estuvo integrado por Marcos Antonio Flores Vargas y Lorena Reyes, quienes tuvieron la responsabilidad de evaluar las creaciones y elegir a los ganadores.

$!Papel periódico, bolsas de plástico, corcholatas y hojas secas se convirtieron en originales diseños para celebrar el Día de Muertos.
Papel periódico, bolsas de plástico, corcholatas y hojas secas se convirtieron en originales diseños para celebrar el Día de Muertos. LIDIET MEXICANO

El alcalde también reconoció el trabajo de Blanca Selene Cuéllar, organizadora del concurso, por impulsar esta iniciativa que ha despertado el interés de los sambonenses y se ha convertido en una de las actividades que destacan por combinar las tradiciones mexicanas con el cuidado del medio ambiente.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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