Celebran en Ciudad Frontera el Día del Policía con emotivo reconocimiento

Monclova
/ 2 enero 2026
    Celebran en Ciudad Frontera el Día del Policía con emotivo reconocimiento
    Autoridades municipales agradecieron la entrega diaria de las y los elementos de Seguridad Pública. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó la conmemoración del Día del Policía y refrendó su respaldo a la corporación

FRONTERA, COAH.- En el marco de la conmemoración del Día del Policía, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez, encabezó un emotivo festejo organizado por la Presidencia Municipal, en el que se reconoció la entrega, vocación y compromiso de las y los elementos del Departamento de Seguridad Pública Municipal.

Durante el evento, la presidenta municipal estuvo acompañada por el director de Seguridad Pública, Fernando González Dodero, así como por integrantes del cuerpo edilicio, directores, coordinadores y funcionarios de la administración municipal, quienes refrendaron su respaldo a la corporación y reconocieron el esfuerzo conjunto que ha permitido mantener resultados positivos en materia de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Cerró Coahuila 2025 con un desaparecido por semana, Durango duplica cifra

$!Elementos de Seguridad Pública fueron distinguidos por su trayectoria, lealtad y compromiso con el municipio.
Elementos de Seguridad Pública fueron distinguidos por su trayectoria, lealtad y compromiso con el municipio. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue el reconocimiento a los oficiales que cumplieron 10 y 15 años de servicio, destacando su trayectoria, lealtad y profesionalismo dentro de la corporación.

La alcaldesa subrayó que estos años representan experiencia, constancia y un profundo amor por Frontera, convirtiéndose en ejemplo para las nuevas generaciones de policías.

En su mensaje, Pérez Cantú reconoció la labor de los uniformados por proteger a la ciudadanía incluso en circunstancias adversas, y destacó que ser policía es una vocación que exige valentía, disciplina y un alto sentido de responsabilidad.

Asimismo, reiteró el compromiso de su gobierno para continuar fortaleciendo a la corporación mediante capacitación constante, mejor equipamiento y mejores condiciones laborales, como parte de una estrategia integral para mantener la seguridad en el municipio.

La edil también reconoció la visión del gobernador Manolo Jiménez, al señalar que Frontera forma parte de un modelo de seguridad basado en la coordinación y el trabajo en equipo.

TE PUEDE INTERESAR: Conmemora Monclova Día del Policía, anuncia además mejores sueldos y equipamiento

$!La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú durante el festejo por el Día del Policía en Frontera.
La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú durante el festejo por el Día del Policía en Frontera. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

“Esa suma de esfuerzos nos permite avanzar con orden, con estrategias y, sobre todo, con resultados que se reflejan en mayor tranquilidad para nuestras familias. Sabemos que aún hay retos, pero también sabemos que vamos por el camino correcto”, expresó.

Temas


Policía
Reconocimiento
Celebraciones

Localizaciones


Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¿En buenas manos?

¿En buenas manos?
true

Vaticinan desaparición del PRI para el 2027
true

POLITICÓN: Coaliciones a contrarreloj en Coahuila; PAN y Morena se enredan en negociaciones
Pablo Jared Vallejo Adame desapareció en julio de 2024 cuando se dirigía a su trabajo en Torreón.

Cerró Coahuila 2025 con un desaparecido por semana, Durango duplica cifra
Hubo cinco denuncias derivadas del accidente ocurrido el 30 de diciembre en la colonia Panteones, donde 10 personas resultaron lesionadas.

Ingresan al penal a chofer de la ruta 7A que se atravesó al tren en Saltillo
Espero que los teléfonos tontos nos libren a todos de las notificaciones constantes.

¿Cómo será la vida en 2026? Aquí te dejamos 10 predicciones
Planes. Villamagia vive sus últimos días en la Plaza de Armas de Saltillo, con actividades culturales y escenarios ideales para despedir la temporada navideña.

¿Qué hacer en Saltillo? Estrenos en cine de ‘La Empleada’ y ‘Song Sung Blue’, tributo a Zoé y los últimos días de Villamagia
Allegra Reyes fue convocada a la preselección nacional U-15 tras un proceso constante de formación.

Proceso, constancia y Selección: Saltillense Allegra Reyes destaca en el basquetbol nacional