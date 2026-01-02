Celebran en Ciudad Frontera el Día del Policía con emotivo reconocimiento

FRONTERA, COAH.- En el marco de la conmemoración del Día del Policía, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez, encabezó un emotivo festejo organizado por la Presidencia Municipal, en el que se reconoció la entrega, vocación y compromiso de las y los elementos del Departamento de Seguridad Pública Municipal. Durante el evento, la presidenta municipal estuvo acompañada por el director de Seguridad Pública, Fernando González Dodero, así como por integrantes del cuerpo edilicio, directores, coordinadores y funcionarios de la administración municipal, quienes refrendaron su respaldo a la corporación y reconocieron el esfuerzo conjunto que ha permitido mantener resultados positivos en materia de seguridad. TE PUEDE INTERESAR: Cerró Coahuila 2025 con un desaparecido por semana, Durango duplica cifra

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue el reconocimiento a los oficiales que cumplieron 10 y 15 años de servicio, destacando su trayectoria, lealtad y profesionalismo dentro de la corporación. La alcaldesa subrayó que estos años representan experiencia, constancia y un profundo amor por Frontera, convirtiéndose en ejemplo para las nuevas generaciones de policías. En su mensaje, Pérez Cantú reconoció la labor de los uniformados por proteger a la ciudadanía incluso en circunstancias adversas, y destacó que ser policía es una vocación que exige valentía, disciplina y un alto sentido de responsabilidad. Asimismo, reiteró el compromiso de su gobierno para continuar fortaleciendo a la corporación mediante capacitación constante, mejor equipamiento y mejores condiciones laborales, como parte de una estrategia integral para mantener la seguridad en el municipio. La edil también reconoció la visión del gobernador Manolo Jiménez, al señalar que Frontera forma parte de un modelo de seguridad basado en la coordinación y el trabajo en equipo.