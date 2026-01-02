Conmemora Monclova Día del Policía, anuncia además mejores sueldos y equipamiento

MONCLOVA, COAH.- En el marco de la conmemoración del Día del Policía, el Gobierno Municipal de Monclova reconoció la labor de los elementos de seguridad pública y anunció una serie de avances en materia salarial, operativa y de infraestructura, orientados a fortalecer la corporación y mejorar las condiciones laborales de sus integrantes. El acto fue encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien destacó que la seguridad es uno de los principales activos del municipio y un factor clave para el desarrollo económico y social de la región. TE PUEDE INTERESAR: Monclova despierta: el 2025 marca un antes y un después en la ciudad

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a policías destacados y se reiteró el compromiso de la administración municipal con la profesionalización y dignificación de la corporación. Ante cientos de elementos de la Policía Municipal, del Grupo de Reacción Centro y de la Agencia de Investigación Criminal, el alcalde subrayó que los resultados positivos en materia de seguridad son producto de la coordinación entre corporaciones municipales, estatales y federales, lo que ha permitido posicionar a Monclova como una de las regiones más seguras del estado. Villarreal Pérez reconoció que al inicio de su administración existía una deuda histórica con los policías, por lo que se impulsaron cambios sustanciales, entre ellos la homologación salarial. Actualmente, el salario base es de 14 mil pesos mensuales, con un aumento a 15 mil pesos a partir del 31 de mayo, y una proyección de 16 mil 500 pesos mensuales para 2027.

Asimismo, informó sobre el incremento del parque vehicular, la incorporación de unidades de alta tecnología como la Black Mamba, la ampliación del Grupo de Reacción Centro de 25 a 65 elementos, el fortalecimiento del sistema de videovigilancia y del C2, así como una inversión estimada de 20 a 25 millones de pesos para la remodelación del edificio de Seguridad Pública en 2027. El alcalde adelantó que se presentará ante el Cabildo un proyecto para facilitar el acceso a vivienda a los elementos policiacos, como parte de una estrategia integral de bienestar laboral. Por su parte, el director de Seguridad Pública, Francisco Gabriel Santos, agradeció la confianza de la autoridad municipal y destacó que ser policía implica vocación, disciplina y un profundo compromiso con la sociedad.