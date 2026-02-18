Chispas de soldadura provocan incendio y arrasan taquería en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La tarde de ayer martes, un incendio de grandes dimensiones redujo a cenizas la taquería “Los Toreados”, ubicada en la colonia Los Pinos, en Monclova, luego de que trabajos de soldadura desataran el fuego en la estructura del inmueble.

El siniestro fue reportado alrededor de las 17:00 horas en un establecimiento situado sobre la calle Campeche, casi en su cruce con el bulevar Ejército Mexicano. En el lugar se realizaban labores de acondicionamiento con miras a la próxima reapertura del negocio.

De acuerdo con los primeros datos recabados, un trabajador manipulaba equipo de soldar en la parte frontal del local. Durante la maniobra, colocaba piezas de PTR formando una estructura rectangular destinada a publicidad y promociones del establecimiento. Sin embargo, la actividad se desarrollaba cerca de la azotea, cuya base estaba compuesta por madera y recubierta con hojas secas de palma, material altamente inflamable.

Las chispas generadas por la soldadura alcanzaron la cubierta del techo, lo que originó la combustión inmediata. En cuestión de minutos, las llamas se extendieron sin control por la parte superior del inmueble y posteriormente alcanzaron el mobiliario y la estructura principal del negocio.

La densa columna de humo fue visible desde distintos puntos del sector, lo que alertó a vecinos y comerciantes, quienes dieron aviso a los cuerpos de emergencia. Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron con unidades de respuesta para enfrentar el incendio; no obstante, al iniciar las labores, el fuego ya había avanzado considerablemente.

Los rescatistas concentraron esfuerzos en evitar que el siniestro se propagara hacia viviendas y establecimientos aledaños. Tras varios minutos de maniobras, lograron contener las llamas y evitar un escenario de mayores proporciones.

En paralelo, elementos de Seguridad Pública implementaron un perímetro de seguridad y cerraron parcialmente la circulación en la calle Campeche y el bulevar Ejército Mexicano, con el fin de facilitar el trabajo de los bomberos y proteger a peatones y automovilistas.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el establecimiento sufrió daños totales. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades en torno a lo ocurrido.

(Con información de medios locales)