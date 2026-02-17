Reconocen a Zaraí Salvador Mátar con el Premio al Mérito EXATEC 2026

El Tecnológico de Monterrey anunció que Zaraí Salvador Mátar Rentería será reconocida con el Premio al Mérito EXATEC 2026, una distinción que se otorga anualmente a egresadas y egresados cuya labor incide de manera significativa en su comunidad y refleja los valores institucionales.

El galardón forma parte del programa anual EXATEC y es entregado por los campus y escuelas de graduados de la institución. Con este reconocimiento se destaca la trayectoria profesional, el compromiso social y el impacto generado por sus exalumnos en distintos ámbitos.

Zaraí Salvador Mátar es egresada del Campus Saltillo y ha desarrollado una carrera vinculada al emprendimiento social, la investigación y la promoción de modelos económicos con propósito. Su trabajo se ha enfocado en la creación de iniciativas que integran impacto social, sostenibilidad económica y transformación cultural, con atención a poblaciones históricamente excluidas.

Es cofundadora y directora de Alterbike, empresa mexicana de movilidad sostenible que ha evolucionado hacia un modelo de triple impacto. A través de esta organización ha impulsado programas de reinserción social y empleabilidad mediante el uso de la bicicleta como herramienta de movilidad y autonomía. Desde esta plataforma se han desarrollado proyectos de reinserción laboral en distintas regiones del país.

También es cofundadora de OCUPA A.C., desde donde ha diseñado e implementado programas de inclusión productiva, salud y desarrollo comunitario. Entre sus iniciativas destaca el programa “El Amigo de tus Ojos”, orientado a la formación de emprendedoras sociales en salud visual y a la creación de ópticas comunitarias sostenibles en colaboración con actores del sector público, privado y académico.

En el ámbito de investigación y política pública, participa como cofundadora de la Red de Investigación para una Nueva Economía (REDINE), espacio desde el cual ha desarrollado estudios sobre empresas sociales y modelos empresariales con propósito. Formó parte del grupo redactor de la iniciativa de Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Común (BIC) en México, actualmente en proceso de cabildeo para su incorporación en la legislación mercantil.

Su labor ha sido difundida por medios nacionales y espacios académicos. En 2024 fue reconocida por Televisa Monterrey como “Héroe sin Capa” por su trabajo en reinserción social. En 2025, el cortometraje “La cárcel se sale en bici”, relacionado con su proyecto, fue seleccionado en la muestra oficial del Festival Internacional de Cortos de Bicicleta.

El Premio al Mérito EXATEC 2026 reconoce su liderazgo, su impacto social y su contribución a la construcción de un México más justo, sostenible y humano.