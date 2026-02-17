Coahuila: Ante sarampión, siguen clases con cubrebocas en escuelas con casos confirmados o sospechosos

Coahuila
17 febrero 2026
    Coahuila: Ante sarampión, siguen clases con cubrebocas en escuelas con casos confirmados o sospechosos
    En otras entidades como el Estado de México, el uso de cubrebocas ha sido considerado como obligatorio ante mayores índices de contagios. Cuartoscuro

Se descartan dos posibles contagios en secundaria de Saltillo, pero están bajo revisión otros 28 sospechosos

El uso de cubrebocas no es una medida obligatoria de manera general en los planteles; sin embargo, la Secretaría de Educación informó que será obligatorio en aquellas escuelas donde se detecten casos sospechosos o confirmados de sarampión.

El titular de la dependencia, Emanuel Garza Fishburn, exhortó a las comunidades educativas a mantenerse atentas y aplicar de inmediato los protocolos de aislamiento y pruebas de laboratorio ante la presencia de cualquier síntoma.

TE PUEDE INTERESAR: Ya suman 31 muertes por sarampión en ocho estados de México; van cuatro en 2026

La aclaración se da tras la alerta generada en la Secundaria Técnica Número 72, donde se habían reportado casos sospechosos. No obstante, la Secretaría de Salud confirmó que los resultados de laboratorio fueron negativos, por lo que se descartó la presencia del virus en ese plantel.

$!Autoridades sanitarias coahuilenses han reforzado la campaña de vacunación para frenar los contagios que ya se sienten en el resto del país.
Autoridades sanitarias coahuilenses han reforzado la campaña de vacunación para frenar los contagios que ya se sienten en el resto del país. Héctor García

El titular de la Jurisdicción Sanitaria Número 8, con sede en Saltillo, Raymundo Zamarripa, reiteró que la recomendación es que únicamente las personas con síntomas suspendan su asistencia a clases, mientras el resto de la comunidad estudiantil puede continuar con sus actividades bajo vigilancia preventiva.

Para garantizar la protección de estudiantes y población en general, el secretario de Salud, Eliud Aguirre, informó que el estado dispone de 80 mil vacunas en inventario. Hasta el momento, se han aplicado 45 mil dosis de manera directa, lo que ha permitido alcanzar una cobertura estatal de entre 87 y 88 por ciento; no obstante, la meta recomendada por la Organización Mundial de la Salud es del 95 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman dos contagios de sarampión en Coahuila; una bebé y un adolescente, los afectados

Como parte de la estrategia intensiva, se contrataron 100 personas para fortalecer las brigadas de vacunación masiva. Además, se ampliaron los horarios en los 133 centros de salud y 14 hospitales, que ahora brindan atención de 8:00 a 19:00 horas.

Asimismo, la aplicación de biológicos se realiza en escuelas, centros comerciales y mediante brigadas casa por casa.

Actualmente, Coahuila mantiene bajo investigación 28 casos sospechosos de enfermedades febriles, cinco de ellos registrados en la última semana. Aunque los casos escolares en Saltillo fueron descartados, el estado mantiene dos casos confirmados en el municipio de San Pedro, específicamente en el ejido Mayrán, donde una bebé y un adolescente —familiares entre sí— permanecen estables tras haber sido detectados sin vacunación previa.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca campaña intensiva de vacunación contra el sarampión en Saltillo

Las autoridades recordaron que en 2025 se registraron 55 contagios, la mayoría importados, por lo que subrayaron la importancia de mantener la vigilancia en los planteles y aplicar medidas preventivas, como el uso de cubrebocas ante casos sospechosos, para evitar la propagación del virus.

