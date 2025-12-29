Choca Mustang contra estructura y deja dos lesionados en Monclova

Monclova
/ 29 diciembre 2025
    Choca Mustang contra estructura y deja dos lesionados en Monclova
    El Mustang GT gris quedó completamente destrozado tras estrellarse contra la base de la estructura “Prendamos Monclova”. FOTO: REDES SOCIALES

La velocidad y posible estado de ebriedad de los ocupantes podrían haber sido factores que provocaron el accidente

MONCLOVA, COAH.- Un accidente de alto impacto registrado la tarde de ayer sobre el par vial Juárez de Monclova, en los límites con Ciudad Frontera, dejó a dos personas lesionadas y un vehículo deportivo totalmente destruido.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del Mustang GT color gris, identificado como Maximiliano ¨N¨, hijo del médico titular del Hospital Amparo Pape de Benavides, circulaba a alta velocidad cuando perdió el control del automóvil. Una joven que lo acompañaba, identificada extraoficialmente como Aída ¨N¨, también resultó lesionada durante el percance.

TE PUEDE INTERESAR: Fuerte choque por alcance deja 10 lesionados en Parras–Paila

El accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas. Cámaras de seguridad captaron al Mustang desplazándose a gran velocidad antes de que el conductor intentara tomar un retorno, lo que provocó que se saliera de la vía y se estrellara violentamente contra la base de la estructura de concreto que sostiene el eslogan “Prendamos Monclova”. El impacto causó severos daños en la parte frontal del vehículo, que quedó prácticamente inservible.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención inmediata a los ocupantes. García fue trasladado a un hospital para valoración médica, mientras que la joven sufrió al menos una fractura y fue llevada también a un nosocomio por cuerpos de Protección Civil de Bomberos Frontera.

El área fue resguardada por elementos del Cuerpo de Bomberos debido al riesgo que representaban los restos del vehículo, mientras que agentes de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro y deslindar responsabilidades. La unidad siniestrada fue retirada del lugar con apoyo de una grúa.

Versiones extraoficiales indican que ambos ocupantes podrían haber estado en estado de ebriedad al momento del accidente, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

El percance provocó afectaciones temporales a la circulación sobre el par vial Juárez, mientras los equipos de emergencia aseguraban el lugar y removían los restos del automóvil. No se reportaron daños adicionales a infraestructura ni a terceros que circulaban por la zona.

(Con información de medios locales)

Temas


accidentes viales
Choques

Localizaciones


Torreón

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Pobres y ricos

Pobres y ricos
true

San Esteban: El mártir guapo
true

POLITICÓN: Tren Interoceánico, una tragedia entre el ‘error humano’ y la sospecha de corrupción
El municipio reiteró que no permitirá edificaciones bajo ninguna circunstancia en ese sector.

Alerta Gobierno de Saltillo por fraudes en supuesta venta de terrenos en la colonia Morelos V Sector
Debido al cese de apoyos internacionales, la Casa del Migrante de Saltillo está en riesgo de cierre.

Cesa el flujo migratorio por Coahuila y los traficantes de personas cambian de actividad criminal
Nick Torres, MVP de la Liga Mexicana de Béisbol, tras firmar con los Yankees de Nueva York, equipo con el que buscará debutar en Grandes Ligas en la temporada 2026.

Nick Torres de Algodoneros a las Grandes Ligas: MVP de la LMB firma con los Yankees
Una vieja tableta apoyada en una mesa para usarla como reproductor multimedia.

¿Cambiarás de celular? Esto es lo que puedes hacer con el dispositivo anterior
Stargate de OpenAI, el mayor proyecto de centro de datos de Estados Unidos, se ubicará en Abilene, Texas.

En busca de un auge económico, la Casa Blanca descarta los riesgos de la IA