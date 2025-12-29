Choca Mustang contra estructura y deja dos lesionados en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un accidente de alto impacto registrado la tarde de ayer sobre el par vial Juárez de Monclova, en los límites con Ciudad Frontera, dejó a dos personas lesionadas y un vehículo deportivo totalmente destruido.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del Mustang GT color gris, identificado como Maximiliano ¨N¨, hijo del médico titular del Hospital Amparo Pape de Benavides, circulaba a alta velocidad cuando perdió el control del automóvil. Una joven que lo acompañaba, identificada extraoficialmente como Aída ¨N¨, también resultó lesionada durante el percance.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas. Cámaras de seguridad captaron al Mustang desplazándose a gran velocidad antes de que el conductor intentara tomar un retorno, lo que provocó que se saliera de la vía y se estrellara violentamente contra la base de la estructura de concreto que sostiene el eslogan “Prendamos Monclova”. El impacto causó severos daños en la parte frontal del vehículo, que quedó prácticamente inservible.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención inmediata a los ocupantes. García fue trasladado a un hospital para valoración médica, mientras que la joven sufrió al menos una fractura y fue llevada también a un nosocomio por cuerpos de Protección Civil de Bomberos Frontera.

El área fue resguardada por elementos del Cuerpo de Bomberos debido al riesgo que representaban los restos del vehículo, mientras que agentes de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro y deslindar responsabilidades. La unidad siniestrada fue retirada del lugar con apoyo de una grúa.

Versiones extraoficiales indican que ambos ocupantes podrían haber estado en estado de ebriedad al momento del accidente, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

El percance provocó afectaciones temporales a la circulación sobre el par vial Juárez, mientras los equipos de emergencia aseguraban el lugar y removían los restos del automóvil. No se reportaron daños adicionales a infraestructura ni a terceros que circulaban por la zona.

(Con información de medios locales)