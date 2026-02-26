Leonardo de Lozanne, Denisse Gutiérrez y más llegan a Saltillo con un tributo a Pink Floyd, Queen, The Beatles, David Bowie y Blondie

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 26 febrero 2026
    Leonardo de Lozanne, Denisse Gutiérrez y más llegan a Saltillo con un tributo a Pink Floyd, Queen, The Beatles, David Bowie y Blondie
    El Rock Jude Fest reunirá en el Auditorio Saltillo a destacados músicos mexicanos para rendir homenaje a bandas icónicas como Queen, The Beatles y David Bowie. ARCHIVO

El Rock Jude Fest se presentará este 28 de febrero en el Auditorio Saltillo con un elenco encabezado por Leonardo de Lozanne, Denisse Gutiérrez, en un espectáculo que revive los clásicos de Queen, The Beatles, David Bowie, Pink Floyd y Blondie

El Auditorio Saltillo, ubicado al oriente de la ciudad, se convertirá este sábado 28 de febrero en el epicentro del rock clásico con la llegada del Rock Jude Fest, un espectáculo que reúne a destacados músicos de la escena nacional para rendir homenaje a bandas icónicas como Queen, The Beatles, David Bowie, Pink Floyd y Blondie.

El concierto, programado a las 20:30 horas, forma parte de la gira 2026 de este proyecto que ha ganado reconocimiento en distintas ciudades del país por su capacidad de recrear la esencia sonora y escénica de las leyendas del rock internacional, a través de interpretaciones en vivo de alta calidad.

TE PUEDE INTERESAR: Eduardo España se declara admirador del Museo del Desierto tras visita a Saltillo

SUPRGRUPO MEXICANO RINDE HOMENAJE A LEYENDAS DEL ROCK

El Rock Jude Fest ha evolucionado con los años hasta consolidarse como un supergrupo integrado por reconocidos músicos del rock mexicano, quienes asumen el reto de interpretar los repertorios de artistas emblemáticos.

Entre los participantes destacan Leonardo de Lozanne, vocalista de Fobia, quien dará vida a los clásicos de David Bowie; Daniel Gutiérrez, de La Gusana Ciega, encargado de interpretar el repertorio de The Beatles; y Denisse Gutiérrez, vocalista de Hello Seahorse!, quien ofrecerá un segmento dedicado a Blondie.

El proyecto es liderado por Víctor Carré, fundador del Rock Jude Fest y responsable de interpretar los temas de Queen, mientras que Francisco Familiar, vocalista de la banda DLD, se suma al elenco con un homenaje especial a Pink Floyd.

Esta combinación de voces y trayectorias ha permitido al espectáculo posicionarse como uno de los tributos más ambiciosos y completos dedicados al rock en inglés en México.

RECORRIDO POR LOS HIMNOS QUE MARCARON GENERACIONES

El repertorio contempla una selección de canciones que han definido la historia del rock, incluyendo clásicos de The Beatles como “Hey Jude”, “Yesterday”, “Twist & Shout” y “Don’t Let Me Down”.

Asimismo, el público podrá disfrutar de temas emblemáticos de Queen como “Bohemian Rhapsody”, “Don’t Stop Me Now”, “Radio Ga Ga” e “I Want To Break Free”, interpretados con arreglos que respetan el espíritu original de la banda británica.

El espectáculo también incluirá momentos dedicados a David Bowie, con canciones como “Heroes” y “Let’s Dance”, así como un segmento especial de Pink Floyd, reconocido por su propuesta musical innovadora con temas como “Time”, “Another Brick in the Wall (Part 2)”, “Comfortably Numb”, “Money”, entre otros.

En el homenaje a Blondie, Denisse Gutiérrez interpretará temas como “Call Me”, “Maria” y “One Way or Another”, ampliando el recorrido musical hacia distintas vertientes del rock internacional.

BANDA EK BALAM ABRIRÁ EL CONCIERTO EN SALTILLO

La agrupación Ek Balam será la encargada de abrir el concierto en Saltillo. Desde su formación en 2020, la banda ha construido una propuesta caracterizada por su energía y solidez musical, posicionándose como una de las propuestas emergentes dentro de la escena contemporánea.

Su participación marcará el inicio de una velada dedicada a celebrar el legado de artistas que han influido en generaciones de músicos y seguidores.

BOLETOS DISPONIBLES EN DISTINTAS ZONAS

Los boletos están disponibles en distintas zonas, con precios que van desde los 400 pesos en área general (y que están al 2x1 actualmente), hasta paquetes VIP.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos

Localizaciones


Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump y sus méritos inflados

Trump y sus méritos inflados
true

La guarida de ‘El Mencho’; ¿un fugitivo o un capo en retiro?
true

POLITICÓN: Monclova en la zozobra... hoy se define el futuro de AHMSA y las regiones Centro y Carbonífera
Operativos conjuntos forman parte del blindaje de seguridad implementado en la entidad.

Coahuila implementa mesa operativa de seguridad con mandos federales
Los resultados se producen en un momento en que los fabricantes de automóviles de todo el mundo buscan dar marcha atrás en sus planes de vehículos eléctricos.

Registra Stellantis la primera pérdida anual en su historia
Respuesta. Desde que el evento fue anunciado a finales del 2025 los fans del cantante aseguraron su boleto para el espectáculo.

¡Cuenta regresiva! Alistan detalles para ‘Yandel Sinfónico’ en Saltillo
El pueblo de Tapalpa, en el estado mexicano de Jalisco, es un bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Así es Tapalpa, el pueblito donde el Mencho se refugió por última vez
Un abogado de Nicolás Maduro, el líder venezolano que fue secuestrado de su país por las fuerzas estadounidenses el mes pasado y acusado de delitos federales, afirma que la administración Trump impide que el gobierno venezolano pague los honorarios legales de Maduro.

EU impide que Venezuela pague la defensa de Maduro, según su abogado