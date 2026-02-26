Leonardo de Lozanne, Denisse Gutiérrez y más llegan a Saltillo con un tributo a Pink Floyd, Queen, The Beatles, David Bowie y Blondie

El Auditorio Saltillo, ubicado al oriente de la ciudad, se convertirá este sábado 28 de febrero en el epicentro del rock clásico con la llegada del Rock Jude Fest, un espectáculo que reúne a destacados músicos de la escena nacional para rendir homenaje a bandas icónicas como Queen, The Beatles, David Bowie, Pink Floyd y Blondie.

El concierto, programado a las 20:30 horas, forma parte de la gira 2026 de este proyecto que ha ganado reconocimiento en distintas ciudades del país por su capacidad de recrear la esencia sonora y escénica de las leyendas del rock internacional, a través de interpretaciones en vivo de alta calidad.

TE PUEDE INTERESAR: Eduardo España se declara admirador del Museo del Desierto tras visita a Saltillo

SUPRGRUPO MEXICANO RINDE HOMENAJE A LEYENDAS DEL ROCK

El Rock Jude Fest ha evolucionado con los años hasta consolidarse como un supergrupo integrado por reconocidos músicos del rock mexicano, quienes asumen el reto de interpretar los repertorios de artistas emblemáticos.

Entre los participantes destacan Leonardo de Lozanne, vocalista de Fobia, quien dará vida a los clásicos de David Bowie; Daniel Gutiérrez, de La Gusana Ciega, encargado de interpretar el repertorio de The Beatles; y Denisse Gutiérrez, vocalista de Hello Seahorse!, quien ofrecerá un segmento dedicado a Blondie.