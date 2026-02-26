Leonardo de Lozanne, Denisse Gutiérrez y más llegan a Saltillo con un tributo a Pink Floyd, Queen, The Beatles, David Bowie y Blondie
El Rock Jude Fest se presentará este 28 de febrero en el Auditorio Saltillo con un elenco encabezado por Leonardo de Lozanne, Denisse Gutiérrez, en un espectáculo que revive los clásicos de Queen, The Beatles, David Bowie, Pink Floyd y Blondie
El Auditorio Saltillo, ubicado al oriente de la ciudad, se convertirá este sábado 28 de febrero en el epicentro del rock clásico con la llegada del Rock Jude Fest, un espectáculo que reúne a destacados músicos de la escena nacional para rendir homenaje a bandas icónicas como Queen, The Beatles, David Bowie, Pink Floyd y Blondie.
El concierto, programado a las 20:30 horas, forma parte de la gira 2026 de este proyecto que ha ganado reconocimiento en distintas ciudades del país por su capacidad de recrear la esencia sonora y escénica de las leyendas del rock internacional, a través de interpretaciones en vivo de alta calidad.
SUPRGRUPO MEXICANO RINDE HOMENAJE A LEYENDAS DEL ROCK
El Rock Jude Fest ha evolucionado con los años hasta consolidarse como un supergrupo integrado por reconocidos músicos del rock mexicano, quienes asumen el reto de interpretar los repertorios de artistas emblemáticos.
Entre los participantes destacan Leonardo de Lozanne, vocalista de Fobia, quien dará vida a los clásicos de David Bowie; Daniel Gutiérrez, de La Gusana Ciega, encargado de interpretar el repertorio de The Beatles; y Denisse Gutiérrez, vocalista de Hello Seahorse!, quien ofrecerá un segmento dedicado a Blondie.
El proyecto es liderado por Víctor Carré, fundador del Rock Jude Fest y responsable de interpretar los temas de Queen, mientras que Francisco Familiar, vocalista de la banda DLD, se suma al elenco con un homenaje especial a Pink Floyd.
Esta combinación de voces y trayectorias ha permitido al espectáculo posicionarse como uno de los tributos más ambiciosos y completos dedicados al rock en inglés en México.
RECORRIDO POR LOS HIMNOS QUE MARCARON GENERACIONES
El repertorio contempla una selección de canciones que han definido la historia del rock, incluyendo clásicos de The Beatles como “Hey Jude”, “Yesterday”, “Twist & Shout” y “Don’t Let Me Down”.
Asimismo, el público podrá disfrutar de temas emblemáticos de Queen como “Bohemian Rhapsody”, “Don’t Stop Me Now”, “Radio Ga Ga” e “I Want To Break Free”, interpretados con arreglos que respetan el espíritu original de la banda británica.
El espectáculo también incluirá momentos dedicados a David Bowie, con canciones como “Heroes” y “Let’s Dance”, así como un segmento especial de Pink Floyd, reconocido por su propuesta musical innovadora con temas como “Time”, “Another Brick in the Wall (Part 2)”, “Comfortably Numb”, “Money”, entre otros.
En el homenaje a Blondie, Denisse Gutiérrez interpretará temas como “Call Me”, “Maria” y “One Way or Another”, ampliando el recorrido musical hacia distintas vertientes del rock internacional.
BANDA EK BALAM ABRIRÁ EL CONCIERTO EN SALTILLO
La agrupación Ek Balam será la encargada de abrir el concierto en Saltillo. Desde su formación en 2020, la banda ha construido una propuesta caracterizada por su energía y solidez musical, posicionándose como una de las propuestas emergentes dentro de la escena contemporánea.
Su participación marcará el inicio de una velada dedicada a celebrar el legado de artistas que han influido en generaciones de músicos y seguidores.
BOLETOS DISPONIBLES EN DISTINTAS ZONAS
Los boletos están disponibles en distintas zonas, con precios que van desde los 400 pesos en área general (y que están al 2x1 actualmente), hasta paquetes VIP.