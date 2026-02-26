Polvo proveniente de Coahuila y Texas contamina el aire de Nuevo León

MONTERREY, NL.- El fortalecimiento de las corrientes de viento, con ráfagas estimadas entre 40 y 50 kilómetros por hora, así como el arrastre de polvo proveniente de Coahuila y del sur de Texas, generan un incremento de material particulado en la zona metropolitana de Nuevo León, este jueves.

A través de un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente estatal informó que durante esta tarde podrá presentarse polvo y episodios de tolvaneras en diversos sectores como consecuencia de condiciones meteorológicas asociadas a la presencia de una línea seca, asociada a la proximidad de un frente frío en el norte y noreste del país.

”Se exhorta a la ciudadanía a consultar de manera constante la información actualizada sobre la calidad del aire en el portal aire.nl.gob.mx y en las redes oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente, además de atender las recomendaciones establecidas en el Índice Aire y Salud”, estableció la dependencia estatal.

En cuanto a los sectores industrial y comercial, se les solicita implementar acciones extraordinarias para disminuir las emisiones y, en su caso, realizar los ajustes necesarios en sus procesos productivos.