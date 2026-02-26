Polvo proveniente de Coahuila y Texas contamina el aire de Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 26 febrero 2026
    Polvo proveniente de Coahuila y Texas contamina el aire de Nuevo León
    (IMAGEN ILUSTRATIVA) El fortalecimiento de las corrientes de viento, con ráfagas estimadas entre 40 y 50 km/h, así como el arrastre de polvo proveniente de Coahuila y del sur de Texas, generan contaminación en Nuevo León. GABRIELA PÉREZ MONTIEL /CUARTOSCURO

Generan incremento de material particulado en la zona metropolitana de Nuevo León durante este jueves

MONTERREY, NL.- El fortalecimiento de las corrientes de viento, con ráfagas estimadas entre 40 y 50 kilómetros por hora, así como el arrastre de polvo proveniente de Coahuila y del sur de Texas, generan un incremento de material particulado en la zona metropolitana de Nuevo León, este jueves.

A través de un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente estatal informó que durante esta tarde podrá presentarse polvo y episodios de tolvaneras en diversos sectores como consecuencia de condiciones meteorológicas asociadas a la presencia de una línea seca, asociada a la proximidad de un frente frío en el norte y noreste del país.

TE PUEDE INTERESAR: Sella Coahuila ‘hermandad’ con Nuevo León para combatir incendios forestales en 2026

”Se exhorta a la ciudadanía a consultar de manera constante la información actualizada sobre la calidad del aire en el portal aire.nl.gob.mx y en las redes oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente, además de atender las recomendaciones establecidas en el Índice Aire y Salud”, estableció la dependencia estatal.

En cuanto a los sectores industrial y comercial, se les solicita implementar acciones extraordinarias para disminuir las emisiones y, en su caso, realizar los ajustes necesarios en sus procesos productivos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contaminación Ambiental
Contaminación Del Aire

Localizaciones


Coahuila
Nuevo León
Texas

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Deforma electoral, creación morenista

Deforma electoral, creación morenista
true

La Guerra de Claudia Sheinbaum
Sheinbaum dijo que la cooperación entre ambos países se mantiene sin violaciones a la soberanía.

Si EU quiere ayudar, que frene el tráfico de armas a México: Claudia Sheinbaum

Un testimonio en el podcast Penitencia menciona a Carmen Salinas en presuntos delitos. El caso provoca controversia y cuestionamientos sobre la veracidad de relatos carcelarios.

¿Carmen Salinas robaba bebés?... Sicario revela que los usaba para rituales de sacrificio (video)
¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta

¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta
Conoce cuándo se publicará el calendario de pagos de la Pensión Bienestar marzo 2026, posibles fechas de depósito y montos para adultos mayores, mujeres, discapacidad y madres trabajadoras.

Pensión del Bienestar... ¿Ya hay calendario de pagos oficial del mes de marzo?
El influencer Poncho de Nigris solicitó protección a autoridades tras denunciar amenazas de muerte presuntamente vinculadas con la liberación de su exsuegra Juanita Sánchez, conocida como “La Tía”.

¿Quién es Juanita Sánchez?... la ex suegra de Poncho de Nigris que supuestamente lo amenazó de muerte
World Aquatics confirmó la suspensión de la parada internacional de clavados programada en Jalisco por razones de seguridad.

Cancelan la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan por la narcoviolencia en Jalisco