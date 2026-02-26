Alertan en Saltillo sobre oferta ilegal de lotes en colonia Loma Blanca

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 26 febrero 2026
    Alertan en Saltillo sobre oferta ilegal de lotes en colonia Loma Blanca
    La autoridad exhortó a la ciudadanía a no adquirir estos terrenos por tratarse de una oferta ilegal. ESPECIAL

Los terrenos ofertados corresponden a áreas municipales

El Gobierno Municipal de Saltillo emitió una alerta dirigida a la ciudadanía ante la detección de la comercialización irregular de terrenos en la colonia Loma Blanca.

A través de la Dirección de Desarrollo Urbano, la autoridad informó que los predios actualmente ofertados corresponden a áreas de carácter municipal y a vialidades, por lo que no son susceptibles de ser enajenados.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta Municipio de Saltillo por venta ilegal de terrenos en redes sociales

De acuerdo con la dependencia, la situación se presenta en un espacio ubicado a espaldas de la calle Acequia Gatunal, entre las calles 4 y Sierra Madre, así como en terrenos que se promocionan sobre la calle Ojo de Agua.

Se precisó que dichos espacios no pueden ser objeto de lotificación ni de venta, ya que conforme al plano oficial de la colonia están clasificados como propiedad municipal o bien forman parte de calles que constituyen accesos a la misma.

En este sentido, la Dirección de Desarrollo Urbano exhortó a la población a abstenerse de adquirir estos terrenos, toda vez que su oferta se realiza de manera ilegal y carece de validez jurídica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Redes sociales
Fraudes

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump y sus méritos inflados

Trump y sus méritos inflados
true

La guarida de ‘El Mencho’; ¿un fugitivo o un capo en retiro?
true

POLITICÓN: Monclova en la zozobra... hoy se define el futuro de AHMSA y las regiones Centro y Carbonífera
Operativos conjuntos forman parte del blindaje de seguridad implementado en la entidad.

Coahuila implementa mesa operativa de seguridad con mandos federales
Los resultados se producen en un momento en que los fabricantes de automóviles de todo el mundo buscan dar marcha atrás en sus planes de vehículos eléctricos.

Registra Stellantis la primera pérdida anual en su historia
Respuesta. Desde que el evento fue anunciado a finales del 2025 los fans del cantante aseguraron su boleto para el espectáculo.

¡Cuenta regresiva! Alistan detalles para ‘Yandel Sinfónico’ en Saltillo
El pueblo de Tapalpa, en el estado mexicano de Jalisco, es un bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Así es Tapalpa, el pueblito donde el Mencho se refugió por última vez
Un abogado de Nicolás Maduro, el líder venezolano que fue secuestrado de su país por las fuerzas estadounidenses el mes pasado y acusado de delitos federales, afirma que la administración Trump impide que el gobierno venezolano pague los honorarios legales de Maduro.

EU impide que Venezuela pague la defensa de Maduro, según su abogado