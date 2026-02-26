Alertan en Saltillo sobre oferta ilegal de lotes en colonia Loma Blanca

El Gobierno Municipal de Saltillo emitió una alerta dirigida a la ciudadanía ante la detección de la comercialización irregular de terrenos en la colonia Loma Blanca.

A través de la Dirección de Desarrollo Urbano, la autoridad informó que los predios actualmente ofertados corresponden a áreas de carácter municipal y a vialidades, por lo que no son susceptibles de ser enajenados.

De acuerdo con la dependencia, la situación se presenta en un espacio ubicado a espaldas de la calle Acequia Gatunal, entre las calles 4 y Sierra Madre, así como en terrenos que se promocionan sobre la calle Ojo de Agua.

Se precisó que dichos espacios no pueden ser objeto de lotificación ni de venta, ya que conforme al plano oficial de la colonia están clasificados como propiedad municipal o bien forman parte de calles que constituyen accesos a la misma.

En este sentido, la Dirección de Desarrollo Urbano exhortó a la población a abstenerse de adquirir estos terrenos, toda vez que su oferta se realiza de manera ilegal y carece de validez jurídica.