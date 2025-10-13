Cientos de fronterenses se unieron al DOG RUN 3K por el bienestar animal

FRONTERA, COAH.- Cientos de fronterenses se dieron cita en la explanada de la Presidencia Municipal para participar en el DOG RUN 3K, una carrera que combina deporte, diversión y conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas. El evento tiene como objetivo reforzar el respeto y cuidado hacia los seres sintientes, así como promover la convivencia armónica entre familias y sus mascotas. “Fomentar la salud y el bienestar animal es una prioridad de este gobierno”, destacó la presidenta municipal Sara Irma Pérez Cantú durante la jornada. TE PUEDE INTERESAR: Golpe a la delincuencia en pleno Centro de Monclova: desmantelan ‘casa de seguridad’ en hotel Viena

Más allá de la actividad física, el DOG RUN 3K tuvo un propósito solidario: recaudar fondos para la próxima campaña de esterilización masiva, que contará con la participación de médicos veterinarios estatales y locales, quienes aplicarán técnicas quirúrgicas de mínima invasión. Estas acciones buscan reducir el abandono animal y promover una tenencia responsable, pilares de una sociedad más empática. El recorrido comenzó y concluyó en la explanada de la Presidencia, donde además se realizaron rifas y se entregaron medallas a los perros participantes. En la organización del evento participaron la Secretaría del Medio Ambiente, la Salud Pública Municipal, Protección Animal y la Fundación MILMA A.C.