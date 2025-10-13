Cientos de fronterenses se unieron al DOG RUN 3K por el bienestar animal
El evento promovió la tenencia responsable de mascotas y recaudó fondos para la próxima campaña de esterilización
FRONTERA, COAH.- Cientos de fronterenses se dieron cita en la explanada de la Presidencia Municipal para participar en el DOG RUN 3K, una carrera que combina deporte, diversión y conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas.
El evento tiene como objetivo reforzar el respeto y cuidado hacia los seres sintientes, así como promover la convivencia armónica entre familias y sus mascotas. “Fomentar la salud y el bienestar animal es una prioridad de este gobierno”, destacó la presidenta municipal Sara Irma Pérez Cantú durante la jornada.
Más allá de la actividad física, el DOG RUN 3K tuvo un propósito solidario: recaudar fondos para la próxima campaña de esterilización masiva, que contará con la participación de médicos veterinarios estatales y locales, quienes aplicarán técnicas quirúrgicas de mínima invasión. Estas acciones buscan reducir el abandono animal y promover una tenencia responsable, pilares de una sociedad más empática.
El recorrido comenzó y concluyó en la explanada de la Presidencia, donde además se realizaron rifas y se entregaron medallas a los perros participantes. En la organización del evento participaron la Secretaría del Medio Ambiente, la Salud Pública Municipal, Protección Animal y la Fundación MILMA A.C.
Entre los asistentes estuvieron el director de Salud Municipal, Miguel Sánchez Leija; la directora de Protección Animal, Tuilzie Ibarra Vázquez; la presidenta de Fundación MILMA, Ana Laura Márquez Cervantes; la directora de Relaciones Públicas, Edith Pérez Alvarado; y el Secretario del Medio Ambiente, Jesús Villasana.
Pérez Cantú destacó finalmente que con el DOG RUN 3K se reafirma el compromiso de Frontera con la construcción de una cultura de respeto y cuidado animal, consolidando un entorno donde las familias y sus mascotas conviven en armonía y solidaridad.