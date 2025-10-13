Golpe a la delincuencia en pleno Centro de Monclova: desmantelan ‘casa de seguridad’ en hotel Viena

Un operativo coordinado por la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de corporaciones de los tres niveles de gobierno, permitió desmantelar un establecimiento que presuntamente operaba como punto de venta de drogas y casa de seguridad en el Centro de Monclova.

El hotel Viena, ubicado sobre la privada Cuauhtémoc, fue intervenido en cuestión de minutos, lo que generó un amplio despliegue de patrullas y agentes que sorprendió a vecinos del sector. Durante la movilización, las autoridades aseguraron armas largas y cortas, dosis de sustancias prohibidas y detuvieron a dos personas presuntamente relacionadas con la operación del lugar.

