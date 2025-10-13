Golpe a la delincuencia en pleno Centro de Monclova: desmantelan ‘casa de seguridad’ en hotel Viena

Monclova
/ 13 octubre 2025
    Golpe a la delincuencia en pleno Centro de Monclova: desmantelan ‘casa de seguridad’ en hotel Viena
    Agentes revisaron habitaciones y zonas comunes del hotel, donde presuntamente se almacenaban sustancias prohibidas. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

Durante el operativo, las autoridades aseguraron armas largas y cortas, dosis de drogas y otros indicios delictivos, además de detener a dos personas presuntamente vinculadas

Un operativo coordinado por la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de corporaciones de los tres niveles de gobierno, permitió desmantelar un establecimiento que presuntamente operaba como punto de venta de drogas y casa de seguridad en el Centro de Monclova.

El hotel Viena, ubicado sobre la privada Cuauhtémoc, fue intervenido en cuestión de minutos, lo que generó un amplio despliegue de patrullas y agentes que sorprendió a vecinos del sector. Durante la movilización, las autoridades aseguraron armas largas y cortas, dosis de sustancias prohibidas y detuvieron a dos personas presuntamente relacionadas con la operación del lugar.

$!Elementos de la Agencia de Investigación Criminal durante el operativo en el hotel Viena, en pleno Centro de Monclova.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal durante el operativo en el hotel Viena, en pleno Centro de Monclova. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

La Fiscalía General del Estado informó que la acción forma parte de un operativo de seguridad orientado a mantener el orden en la ciudad y que continuará con labores de investigación contra posibles redes delictivas que operen en Monclova.

$!Patrullas y unidades tácticas rodearon la privada Cuauhtémoc durante el aseguramiento del inmueble.
Patrullas y unidades tácticas rodearon la privada Cuauhtémoc durante el aseguramiento del inmueble. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

Vecinos del área relataron la rapidez de la intervención, señalando que la calle fue bloqueada y rodeada por patrullas y vehículos tácticos en pocos minutos, mientras los agentes realizaban el aseguramiento del inmueble.

El operativo se suma a las acciones implementadas recientemente en distintos puntos de la zona urbana, donde autoridades estatales y municipales han reforzado la vigilancia ante reportes de actividades ilícitas.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

