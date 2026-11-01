Cierra Festival de la Calabaza en Monclova con más de 95 mil visitantes

MONCLOVA, COAH.- Con una asistencia superior a los 95 mil visitantes, el Festival de la Calabaza concluyó este domingo en el Ecoparque Monclova. El evento, inaugurado el pasado 22 de octubre, ofreció espacios temáticos y decoraciones otoñales para la convivencia familiar.

El alcalde Carlos Villarreal encabezó la ceremonia de clausura, en la que las familias participaron en actividades como la búsqueda del tesoro y el desfile de espantos.

La jornada de cierre también incluyó presentaciones musicales y la participación de instituciones educativas. “Muchas gracias a todas las familias que nos acompañaron e hicieron posible el éxito de este festival. Nos da mucho gusto ver a niñas, niños, jóvenes y adultos disfrutar de estos espacios que se prepararon con tanto cariño”, expresó el edil durante su mensaje.

El festival fue organizado por el gobierno municipal, a través del Departamento de Arte y Cultura, como parte de la estrategia “Prendamos Monclova” y con el respaldo del Gobierno del Estado. Con estas acciones, la administración busca ampliar la oferta recreativa y promover el uso de los espacios públicos.