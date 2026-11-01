Cierra Festival de la Calabaza en Monclova con más de 95 mil visitantes

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    Cierra Festival de la Calabaza en Monclova con más de 95 mil visitantes
    Familias de Monclova y la región posaron en los espacios temáticos preparados con calabazas y decoración otoñal. CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal encabezó la clausura en el Ecoparque, donde las familias disfrutaron de desfiles, música y actividades temáticas durante poco más de una semana

MONCLOVA, COAH.- Con una asistencia superior a los 95 mil visitantes, el Festival de la Calabaza concluyó este domingo en el Ecoparque Monclova.

El evento, inaugurado el pasado 22 de octubre, ofreció espacios temáticos y decoraciones otoñales para la convivencia familiar.

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El alcalde Carlos Villarreal encabezó la ceremonia de clausura, en la que las familias participaron en actividades como la búsqueda del tesoro y el desfile de espantos.

$!Los asistentes disfrutaron de actividades recreativas y personajes infantiles durante la jornada de clausura del festival.
Los asistentes disfrutaron de actividades recreativas y personajes infantiles durante la jornada de clausura del festival. CORTESÍA

La jornada de cierre también incluyó presentaciones musicales y la participación de instituciones educativas.

“Muchas gracias a todas las familias que nos acompañaron e hicieron posible el éxito de este festival. Nos da mucho gusto ver a niñas, niños, jóvenes y adultos disfrutar de estos espacios que se prepararon con tanto cariño”, expresó el edil durante su mensaje.

$!Las presentaciones musicales y el ambiente festivo amenizaron la clausura en el Ecoparque Monclova.
Las presentaciones musicales y el ambiente festivo amenizaron la clausura en el Ecoparque Monclova. CORTESÍA

El festival fue organizado por el gobierno municipal, a través del Departamento de Arte y Cultura, como parte de la estrategia “Prendamos Monclova” y con el respaldo del Gobierno del Estado.

Con estas acciones, la administración busca ampliar la oferta recreativa y promover el uso de los espacios públicos.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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