Halloween y Día de Muertos reactivan ventas del comercio hasta 70 por ciento en Monclova

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    Halloween y Día de Muertos reactivan ventas del comercio hasta 70 por ciento en Monclova
    Las ventas en comercios de Monclova aumentaron hasta 70 por ciento durante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos. LIDIET MEXICANO

Negocios dedicados a la venta de disfraces y artículos de Halloween registran mayor actividad

MONCLOVA, COAH.- Las celebraciones de Halloween y Día de Muertos comenzaron a reflejarse en un mayor movimiento comercial en Monclova, donde algunos establecimientos reportan incrementos en sus ventas de entre 20 y 70 por ciento, dependiendo del giro, principalmente en florerías, papelerías y negocios dedicados a la venta de artículos de temporada.

Arturo Valdez, representante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), señaló que estas fechas representan una oportunidad para los comerciantes, luego de semanas en las que el primer cuadro de la ciudad había registrado poca afluencia de compradores debido a la contracción económica.

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Explicó que los negocios dedicados a la venta de disfraces y artículos de Halloween han comenzado a registrar mayor actividad, mientras que las florerías son de los establecimientos más beneficiados por el Día de Muertos, con incrementos de entre 60 y 70 por ciento en sus ventas.

En el caso de las papelerías, indicó que el movimiento ha aumentado entre 20 y 30 por ciento, principalmente por la comercialización de papel picado y otros artículos utilizados para las decoraciones y altares tradicionales.

$!Florerías, papelerías y establecimientos de artículos alusivos a estas fechas reportan mayor movimiento de compradores.
Florerías, papelerías y establecimientos de artículos alusivos a estas fechas reportan mayor movimiento de compradores. LIDIET MEXICANO

Valdez destacó que, aunque Halloween es una celebración de origen estadounidense que ha ganado popularidad entre los jóvenes, el Día de Muertos continúa siendo una tradición importante para las familias, que aprovechan estas fechas para recordar y honrar a sus seres queridos.

Agregó que el pago de medios ahorros que algunas empresas adelantaron a sus trabajadores también ha contribuido a generar movimiento, al permitir que esos recursos comiencen a circular en los comercios locales.

Señaló que el sector espera mantener esta recuperación con la llegada del Buen Fin, programado del 13 al 17 de noviembre, además de las actividades del 20 de noviembre, las posadas y la temporada navideña.

Reconoció que la economía continúa contraída y que el repunte no se presenta de la misma manera en todos los establecimientos, pero consideró alentador que el centro de Monclova comience a recuperar movimiento después de días en los que lucía con poca actividad.

Finalmente, llamó a los comerciantes a ofrecer promociones y descuentos reales para atraer a los consumidores y aprovechar las temporadas que restan del año.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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