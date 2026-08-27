Cierra Fiscalía caso de pareja atropellada en carretera Monclova-Candela; familia cuestiona el acuerdo

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    Cierra Fiscalía caso de pareja atropellada en carretera Monclova-Candela; familia cuestiona el acuerdo
    La Fiscalía informó que la carpeta por la muerte de los ciclistas Esperanza Rangel y Roberto Hernández fue concluida tras la reparación del daño. ARCHIVO

El responsable fue identificado y acudió a reparar el daño, informó la Fiscalía; el padre de la víctima firmó el convenio, pero su hermana rechaza el procedimiento

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado dio por concluida la investigación por la muerte de Esperanza Rangel Sánchez, de 27 años, y Roberto Hernández Pérez, de 47, quienes fallecieron tras ser atropellados cuando circulaban en bicicleta por la carretera Monclova-Candela; sin embargo, la familia de Esperanza cuestiona la forma en que se concretó el acuerdo de reparación del daño.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía en la Región Centro, informó que inicialmente no se tenía identificado al conductor. Tras las indagatorias, las autoridades establecieron su identidad y posteriormente el señalado manifestó su intención de reparar el daño.

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“No teníamos identificado hasta el momento; se hicieron las indagatorias que corresponden, se logró dar con la identidad y en su momento se realizó la manifestación que era su deseo reparar el daño”, explicó.

El funcionario confirmó que el miércoles por la tarde se concretó el convenio. Ante los cuestionamientos sobre si los familiares acudieron directamente a la Fiscalía, respondió: “Vino el papá de ella y se realizó el convenio”.

Lazo Chapa aseguró que a los familiares se les explicaron las consecuencias legales de aceptar la reparación y otorgar el perdón, además de que se les asignó un asesor jurídico.

“No nos podemos oponer a los deseos de las víctimas”, sostuvo.

La Fiscalía señaló que el hecho fue considerado un delito culposo y que, una vez reparado el daño y otorgado el perdón, la carpeta quedó concluida.

No obstante, Consuelo Belén Rangel Sánchez, hermana de Esperanza, aseguró que la familia ha recibido versiones contradictorias y que no conoce personalmente al conductor. También cuestionó que el apoyo económico para gastos funerarios, cercano a 29 mil pesos, haya sido entregado mediante un representante, presuntamente abogado del involucrado.

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La familiar pidió que se esclarezca qué ocurrió después del impacto y cómo se desarrolló el procedimiento. Consideró además que el dinero recibido no representa una reparación suficiente ante la pérdida de una vida.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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