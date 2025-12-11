Cierran en 24 horas caso de hombre atropellado mientras dormía en Frontera; fijan acuerdo por medio millón

MONCLOVA, COAH.- El fallecimiento de Diego ¨N¨, ocurrido en Frontera luego de ser atropellado por una grúa, quedó formalmente concluido en una carpeta de investigación que fue cerrada en menos de 24 horas, tras un acuerdo económico por 500 mil pesos entre el presunto responsable y una hermana de la víctima. El procedimiento generó inconformidad entre familiares y señalamientos sobre posibles irregularidades en la actuación ministerial.

Los hechos que derivaron en la muerte de Diego, de 60 años, ocurrieron la tarde del sábado 6 de diciembre. De acuerdo con el reporte, el hombre se encontraba en estado de ebriedad y decidió recostarse bajo la parte trasera de una unidad perteneciente a Grúas Lozano. En ese momento, el operador de la grúa, identificado como Enrique ¨N¨ y vecino del fallecido, encendió el vehículo y dio marcha en reversa sin percatarse de que la víctima estaba debajo. Las llantas traseras pasaron sobre el cuerpo de Sánchez.

Al revisar la situación y encontrar a Diego con vida, se solicitó apoyo de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde se confirmó su deceso. El diagnóstico médico señaló que la causa fue un shock hipovolémico derivado del estallamiento de un órgano vital.

Para el día siguiente, el caso dio un giro inesperado. La agente del Ministerio Público en turno, Nohemí Moreno, autorizó la liberación de Enrique ¨N¨ bajo la promesa de pago por 500 mil pesos. Carmen, hermana de la víctima, otorgó el perdón legal al conductor, con lo cual la investigación quedó cerrada sin mayores diligencias. No se realizaron declaraciones de los involucrados y no existe certeza sobre si los recursos llegarán a la familia.

También trascendió que la grúa involucrada no contaba con seguro, por lo que el propietario de Grúas Lozano habría intentado sustituir la unidad. A pesar de ello, el procedimiento avanzó rápidamente hasta su conclusión.

(Con información de medios locales)