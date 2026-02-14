Ciudad Frontera, punto de encuentro del trabajo social regional

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de reforzar la coordinación institucional y mejorar la atención social en la región, el DIF Frontera fue sede de la reunión regional que congregó a directoras y presidentas de los sistemas DIF de 13 municipios.

El encuentro fue encabezado por la directora del organismo anfitrión, Karen Cadena, y contó con la presencia del coordinador regional del DIF, Diego Siller, quienes destacaron la importancia de mantener el trabajo conjunto y la comunicación permanente para ofrecer mejores resultados a las familias que más lo necesitan.

TE PUEDE INTERESAR: Figura Coahuila en el top 10 de matrimonios... y en el de divorcios

Esta reunión correspondió al cierre del calendario anual previamente establecido, por lo que Frontera fungió como municipio anfitrión en la última sesión del ciclo.

Durante la jornada también se anunció el arranque de una nueva etapa de trabajo que dará continuidad a estos encuentros regionales, reafirmando el compromiso de colaboración entre los municipios.

En un ambiente de compañerismo, marcado por la cercanía del Día del Amor y la Amistad, las asistentes compartieron experiencias y coincidieron en la necesidad de fortalecer los lazos institucionales como base para el desarrollo de programas sociales más efectivos.

Durante la sesión se abordaron diversos temas que serán impulsados de manera conjunta en los próximos meses, destacando la comunicación constante, el intercambio de buenas prácticas y el trabajo en equipo como pilares fundamentales.

Como parte de las actividades, Karen Cadena presentó al equipo que integra el DIF Frontera y explicó las funciones de cada una de las áreas, además de coordinar una dinámica grupal orientada a fomentar la integración entre las representantes municipales.

TE PUEDE INTERESAR: Empresarios de Torreón advierten afectaciones por propuesta de jornada laboral de 40 horas

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del DIF, ubicadas en la colonia Borja, donde también se ofreció una rueda de prensa. Con este tipo de acciones, el DIF Frontera reafirma su compromiso de generar espacios de diálogo y coordinación que contribuyan al bienestar de las familias en toda la región.