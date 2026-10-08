Claman por ayuda tras siete días incomunicados, habitantes de Boquillas del Carmen, en Ocampo, Coahuila

El problema más grave se localiza en el paraje conocido como Cuesta de Emilio, entre el ejido Norias de Boquillas y Boquillas del Carmen, donde el deterioro del terreno impide la circulación normal de vehículos.

OCAMPO, COAH.- Habitantes de Boquillas del Carmen, comunidad fronteriza del municipio de Ocampo , Coahuila, ubicada frente al Parque Nacional Big Bend, en Texas, solicitaron la intervención urgente de los gobiernos estatal y federal ante los daños que las lluvias ocasionaron en su principal camino de acceso, situación que, aseguran, los mantiene prácticamente incomunicados desde hace siete días.

Ante la falta de una alternativa segura, los propios pobladores habilitaron un paso provisional para intentar mantener la comunicación terrestre, aunque advierten que nuevas precipitaciones podrían dejarlo inutilizable.

Las afectaciones ocurren después de las intensas lluvias registradas el 30 de septiembre, cuando se reportaron precipitaciones cercanas a cinco pulgadas en sectores de la Sierra de Maderas del Carmen.

Los escurrimientos provocaron una creciente en el vado San Carlos, ubicado en el kilómetro 35 de la carretera estatal número 20, entre los ranchos El Chapote y La Gacha, donde Protección Civil de Múzquiz mantuvo vigilancia preventiva. En ese punto, el tránsito fue restablecido posteriormente al disminuir el nivel del agua.

Sin embargo, habitantes de Boquillas del Carmen denuncian que las dificultades persisten en otros sectores del camino rural y que los recorridos que anteriormente requerían aproximadamente una hora ahora pueden prolongarse hasta cuatro, dependiendo de las condiciones de circulación.

La situación afecta a una comunidad situada a unos 230 kilómetros de la cabecera municipal de Ocampo y también complica la movilidad hacia poblaciones como San Vicente, Jaboncillos, Norias de Boquillas, La Unión, San Miguel, Eutimias y Acebuches.

El aislamiento terrestre también repercute en las familias que mantienen vínculos con residentes del suroeste de Texas, quienes utilizan esta zona fronteriza para visitar a sus familiares.