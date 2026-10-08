$!Vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal y presuntos nexos con los Farías Laguna

Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como ‘Capitán Sol’, fue vinculado a proceso este jueves por su presunta participación en una red de huachicol fiscal que habría operado en aduanas marítimas y que, de acuerdo con las investigaciones, estaría relacionada con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. La continuación de la audiencia inicial se realizó a partir de las 10:00 horas, a puertas cerradas y por videoconferencia, por lo que no hubo acceso para los medios de comunicación.

Marina Vieyra Valdés, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba suficientes para procesar al capitán de corbeta en retiro por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Durante la audiencia, la jueza también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Solano Ruiz permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, de acuerdo con fuentes judiciales citadas por EL UNIVERSAL. La jueza concedió además a la FGR un plazo de seis meses para concluir la investigación complementaria contra el exintegrante de la Secretaría de Marina.

¿QUIÉN ES MIGUEL ÁNGEL SOLANO RUIZ, ‘CAPITÁN SOL’? Miguel Ángel Solano Ruiz fue detenido el pasado 2 de octubre en Zapopan, Jalisco. De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, su captura fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación entre la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Durante las investigaciones, Solano Ruiz también ha sido identificado con los alias de ‘Sol’, ‘Capitán Sol’, ‘Mike’, ‘NK’, ‘MK’ y ‘KM’. De acuerdo con los datos difundidos sobre el caso, nació en Veracruz en 1978 y se retiró de la Secretaría de Marina en febrero de 2018, después de desempeñarse en áreas relacionadas con inteligencia y con el cuartel general del Alto Mando. Las investigaciones lo ubican como un presunto enlace operativo entre integrantes de la Marina, empresarios y exfuncionarios relacionados con las aduanas. INVESTIGACIÓN LO SEÑALA COMO PRESUNTO ENLACE DE LOS HERMANOS FARÍAS LAGUNA De acuerdo con las investigaciones citadas en el caso, Solano Ruiz habría fungido como intermediario de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, señalados por las autoridades como integrantes de una estructura dedicada al contrabando de combustible. Según los datos atribuidos a la investigación de la FGR, el exmarino habría utilizado sus contactos para ejercer influencia en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y en la Secretaría de Marina. La investigación también señala que presuntamente habría participado en actos de corrupción y en la entrega de dádivas a servidores públicos.

Con la vinculación a proceso, la FGR contará con seis meses para desarrollar la investigación complementaria y reunir mayores elementos relacionados con las acusaciones contra Solano Ruiz y su presunta participación en la estructura investigada. La situación jurídica del exmarino corresponde a la etapa inicial del proceso penal, por lo que las acusaciones deberán ser acreditadas ante las autoridades judiciales. Si quieres, también puedo convertir esta misma nota en una versión más enfocada a Google Discover, con un título más atractivo y subtítulos menos institucionales.