Clausuran Autódromo de Monclova por denuncia de despojo; es predio adjunto al Parque Industrial Futura

La Fiscalía General del Estado colocó sellos de clausura en las instalaciones del Autódromo de Monclova, ubicado en la colonia Estancias, predio adjunto al parque industrial que fue desalojado y clausurado el pasado viernes por la tarde. El delegado de la Fiscalía en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que la denuncia por despojo de tres predios de esta zona fue presentada desde el año pasado, y que a partir de entonces se inició una investigación para revisar la situación legal de los terrenos.

Explicó que durante las indagatorias se solicitó información al Registro Público de la Propiedad y se revisaron escrituras, antecedentes registrales, datos catastrales y otros documentos integrados a la carpeta de investigación. Una vez reunidos los elementos, el caso fue llevado ante un juez, quien autorizó la restitución solicitada por el asesor jurídico de la parte denunciante. Actualmente, la Fiscalía se encuentra en el proceso de cumplimiento de la resolución judicial. Lazo Chapa señaló que las partes involucradas pueden presentar las pruebas que consideren necesarias para defender su postura y, en su caso, recurrir a las instancias correspondientes para buscar revertir la determinación.

Gerardo Bortoni, propietario del Autódromo de Monclova, manifestó que desconocía los motivos específicos de la clausura y que revisaría el caso con sus abogados para conocer los detalles de la resolución y definir las acciones a seguir. Consideró que la colocación de los sellos afecta la imagen del establecimiento. La clausura del autódromo se suma a la del Parque Industrial Futura, cuyas instalaciones también fueron cerradas en días recientes en cumplimiento de una orden judicial relacionada con la restitución de terrenos por una denuncia de presunto despojo.

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